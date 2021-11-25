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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

لأهالي المنوفية.. تعرف على مزاد جديد للسيارات

صدى البلد

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية المصرية ، عن انعقاد مزاد جديد للسيارات خاص بهيئات الإسعاف المصرية وجهات حكومية مختلفة بالمنوفية ومديرية التموين والتجارة .

 

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية ، ان مزاد السيارات التابعة للجهات حكومية سينطلق يوم 1 ديسمبر المقبل بقاعة النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط 

 

وتابعت الهيئة ان مزاد سيارات محافظة المنوفية مديرية الشئون الصحية ، يضم بيدفورد دوبل كابينة 1992 ، و نيسان ميكروباص 1983 ، و فورد اسعاف 1999 ، و فولكس فاجن ملاكي ، و مازدا بيك أب 1978 و1982 ، و 9 موتوسيكلات ، و مازدا اسعاف 1981 ،و سيارة رمسيس بيك أب 1988و1987 ، و نيسان SUV موديل 1982 و1980  .

 

بالإضافة إلى فورد TFR نقل ، و داستون بيك أب 1978 ، و فورد تلاجة 1991 ، و جيب استيشن وجز 1993 ، و ايسوزو بيك أب 1983 ، و تويوتا كاستر اسعاف 1985 ، و الترامكو بيك أب 1988 ، و تويوتا بيك أب  ، و فورد اسعاف 1978 ، و شيفروليه دوبل كابينة 1994 .

 

اما مزاد سيارات مديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية الشباب والرياضة بالمنوفية ومديرية التضامن الاجتماعي ، يضم ميتسوبيشي بيك أب 2002 و1997 ، و بيدفورد بيك أب 1993 ، و فيات 128 موديل 1980 ، و ميتسوبيشي ميني باص ، و موتوسيكل جاوا ، و فيات 125 موديل 1983 .

 

وياتى مزاد سيارات هيئة الاسعاف المصرية بالقليوبية ، ليشمل فورد اسعاف 1988 و1999 و1996 و1998 و1997 ، و مرسيدس اسعاف 1998 و1996 ، و بيجو 504 موديل 1982 

 

واكدت هيئة الخدمات الحكومية ان مزاد السيارات ستبدا فاعلياته بجلسة الساعة 12 ظهراً، كما يبلغ سعر كراسة الشروط والمواصفات 400 جنيه. 

محافظة المنوفية تويوتا الشباب والرياضة التضامن النادي المصري التجارة الداخلية مديرية التموين ميتسوبيشي فولكس فاجن مصري التضامن الاجتماعي

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