لأهالي المنوفية.. تعرف على مزاد جديد للسيارات

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية المصرية ، عن انعقاد مزاد جديد للسيارات خاص بهيئات الإسعاف المصرية وجهات حكومية مختلفة بالمنوفية ومديرية التموين والتجارة .

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية ، ان مزاد السيارات التابعة للجهات حكومية سينطلق يوم 1 ديسمبر المقبل بقاعة النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط

وتابعت الهيئة ان مزاد سيارات محافظة المنوفية مديرية الشئون الصحية ، يضم بيدفورد دوبل كابينة 1992 ، و نيسان ميكروباص 1983 ، و فورد اسعاف 1999 ، و فولكس فاجن ملاكي ، و مازدا بيك أب 1978 و1982 ، و 9 موتوسيكلات ، و مازدا اسعاف 1981 ،و سيارة رمسيس بيك أب 1988و1987 ، و نيسان SUV موديل 1982 و1980 .

بالإضافة إلى فورد TFR نقل ، و داستون بيك أب 1978 ، و فورد تلاجة 1991 ، و جيب استيشن وجز 1993 ، و ايسوزو بيك أب 1983 ، و تويوتا كاستر اسعاف 1985 ، و الترامكو بيك أب 1988 ، و تويوتا بيك أب ، و فورد اسعاف 1978 ، و شيفروليه دوبل كابينة 1994 .

اما مزاد سيارات مديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية الشباب والرياضة بالمنوفية ومديرية التضامن الاجتماعي ، يضم ميتسوبيشي بيك أب 2002 و1997 ، و بيدفورد بيك أب 1993 ، و فيات 128 موديل 1980 ، و ميتسوبيشي ميني باص ، و موتوسيكل جاوا ، و فيات 125 موديل 1983 .

وياتى مزاد سيارات هيئة الاسعاف المصرية بالقليوبية ، ليشمل فورد اسعاف 1988 و1999 و1996 و1998 و1997 ، و مرسيدس اسعاف 1998 و1996 ، و بيجو 504 موديل 1982

واكدت هيئة الخدمات الحكومية ان مزاد السيارات ستبدا فاعلياته بجلسة الساعة 12 ظهراً، كما يبلغ سعر كراسة الشروط والمواصفات 400 جنيه.