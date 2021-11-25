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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ساندي تبهر متابعيها بإطلالة جديدة عبر الانستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة ساندي، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بأطلالة شتوية بملابس رياضية باللون البيج الفاتح، وحرصت على أضافة اللون الأخضر بشنطة واكسسوارات تكمل اللوك.

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بإطلالة شتوية.. ساندي تتألق فى أحدث ظهور على إنستجرام

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ساندي توجه رسالة لـ جمهورها على إنستجرام ..شاهد

وحرصت  الفنانة ساندي، على توجيه رسالة لجمهورها بعد طرحها أحدث أغانيها “رسالة منك”.

نشرت ساندي، البوستر الرسمي الخاص بالأغنية من خلال حسابها الرسمي على "انستجرام”، وعلقت "ولا ١٠٠ مليون شكرا تكفي شكري ليكم علي دعمكم وحبكم ليا يارب دائما ابقي عند حسن ظنكم .. و بشكر كل اللي اشتغلوا معايه عشان نقدر نعمل حاجه تعجبكم”.

تقول كلمات الأغنية: “يوم جديد من غير .. ما اسمع بصوتك صباح الخير .. من غير ما اشوف .. رسالة منك .. بتقولي قومي وحشتيني .. قلبي فيه الخير .. استحمل بعادك اه من الليل ومن المكان اللي جمعنا بالليل بموت و انا بفتكر .. أوقات بخاف العند يكون قساني أو قساك بقول عايز ينسي واكيد فاكرني عايزه انساه”.

أغنية “رسالة منك” كلمات وألحان ماجد الشرقاوي، وتوزيع كريم عبد الوهاب، والفيديو كليب من إخراج ساندي.

أغاني ساندي اخر اعمال ساندي اطلالة الفنانة ساندي الفنانة ساندي المطربة ساندى

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