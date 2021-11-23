بإطلالة شتوية.. ساندي تتألق فى أحدث ظهور على إنستجرام

شاركت المطربة ساندي صورا جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت ساندي بإطلالة شتوية كاجوال، وارتدت جاكيت وبنطال باللون النيود الفاتح، وتوب باللون الأصفر، وأض1افت لمسات جمالية بالإكسسوارات الملائمة لطلتها.

وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز تعليقاتهم كالاتي: ليه بتعملى كده فى فنزاتك يا ساندى😍 - ايه الجمال دا ربنا يحميكي ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️.

حرصت الفنانة ساندي، على توجيه رسالة لجمهورها بعد طرحها أحدث أغانيها “رسالة منك”.

نشرت ساندي، البوستر الرسمي الخاص بالأغنية من خلال حسابها الرسمي على "انستجرام”، وعلقت "ولا ١٠٠ مليون شكرا تكفي شكري ليكم علي دعمكم وحبكم ليا يارب دائما ابقي عند حسن ظنكم .. و بشكر كل اللي اشتغلوا معايه عشان نقدر نعمل حاجه تعجبكم”.

تقول كلمات الأغنية: “يوم جديد من غير .. ما اسمع بصوتك صباح الخير .. من غير ما اشوف .. رسالة منك .. بتقولي قومي وحشتيني .. قلبي فيه الخير .. استحمل بعادك اه من الليل ومن المكان اللي جمعنا بالليل بموت و انا بفتكر .. أوقات بخاف العند يكون قساني أو قساك بقول عايز ينسي واكيد فاكرني عايزه انساه”.

أغنية “رسالة منك” كلمات وألحان ماجد الشرقاوي، وتوزيع كريم عبد الوهاب، والفيديو كليب من إخراج ساندي.







