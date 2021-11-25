25 % من حمل كل سيدة.. احذر إصابة طفلك بأعراض هذا المرض|فيديو

قالت آمال البشلاوي ، أستاذ طب الأطفال والحاصلة على جائزة الجمعية الدولية لأنيميا البحر المتوسط ، إنها قامت بإنشاء الجمعية المصرية لهذا المرض بالاضافة لنشاطها العلمى الدولى بشأن أبحاث انيميا البحر المتوسط .



وأضافت آمال البشلاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن الدراسات كشفت أن 25% من كل حمل سيدة يحمل أطفالها مرض أنيميا البحر المتوسط لذا يتوجب الكشف المبكر للزوجين قبل الزواج ، وعمل تحليل جينات لافتة إلى أن أعراض الاصابة بالمرض ظهور اصفرار وشحوب بوجه الطفل ، وتأخر نمو الطفل وعدم اقباله على تناول الطعام ، تضخم فى الكبد والطحال .

وأشارت آمال البشلاوي ،إلى أن الجمعية الدولية لأنيميا البحر المتوسط نشاطها عالمى بدأ منذ عام 1990 ، لافتة إلى أن مرض انيميا البحر المتوسط لم يكن معروفا قديما فى مصر ولكن الجمعية عقدت العديد من المؤتمرات العلمية الدولية وتوافر المعلومات على أحدث الأبحاث العلمية .