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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

25 % من حمل كل سيدة.. احذر إصابة طفلك بأعراض هذا المرض|فيديو

انيميا البحر المتوسط
انيميا البحر المتوسط

قالت آمال البشلاوي ، أستاذ طب الأطفال والحاصلة على جائزة الجمعية الدولية لأنيميا البحر المتوسط ، إنها قامت بإنشاء الجمعية المصرية لهذا المرض بالاضافة لنشاطها العلمى الدولى بشأن أبحاث انيميا البحر المتوسط .


وأضافت آمال البشلاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن الدراسات كشفت أن 25% من كل حمل سيدة يحمل أطفالها مرض أنيميا البحر المتوسط لذا يتوجب الكشف المبكر للزوجين قبل الزواج  ، وعمل تحليل جينات لافتة إلى أن أعراض الاصابة بالمرض ظهور اصفرار وشحوب بوجه الطفل ، وتأخر نمو الطفل وعدم اقباله على تناول الطعام ، تضخم فى الكبد والطحال .

 

وأشارت آمال البشلاوي ،إلى أن الجمعية الدولية لأنيميا البحر المتوسط نشاطها عالمى بدأ منذ عام 1990 ، لافتة إلى أن مرض انيميا البحر المتوسط لم يكن معروفا قديما فى مصر ولكن الجمعية عقدت العديد من المؤتمرات العلمية الدولية وتوافر المعلومات على أحدث الأبحاث العلمية .

 

 

 

أنيميا البحر المتوسط البحر المتوسط طب الأطفال تناول الطعام الإصابة

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