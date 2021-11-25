المصري أسامة مبارز أول رئيساً لمنتدى غاز شرق المتوسط

انتخبت الدول الأعضاء لمنتدى غاز شرق المتوسط، أول رئيساً للمنتدى، وهو المصري أسامه مبارز، وكيل وزارة البترول المصرية، ليعكس ذلك ثقة الدول الأعضاء في المرشح المصري.

وتبدء ولاية مبارز لرئاسة المنتدى مطلع يناير ٢٠٢٢ المقبل، على أن تستمر الرئاسة لمدة ثلاث سنوات تمتد حتى ٢٠٢٥ المقبل.

ورأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الوزاري السادس لمنتدي غاز شرق المتوسط الذى عٌقدت اعماله اليوم بالقاهرة بمشاركة وزراء قبرص واليونان وإسرائيل والأردن ومستشار الرئيس الفلسطيني و مسئولي وممثلي إيطاليا وفرنسا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.

واكد الملا في كلمته في افتتاح الاجتماع علي أهمية الإنجازات التي حققها المنتدى خلال ٣ سنوات فقط ، حيث قام بإعداد مسودة ميثاق المنتدى و مناقشتها والموافقة عليها، ومن ثم تم إشهار المنتدى كمنظمة دولية، وتم الاتفاق على الوثائق الأساسية لإنشاء الأمانة العامة للمنتدى خلال ٤ شهور، مشيرا الي ان تسهيل التعاون الثنائي والثلاثي ومتعدد الأطراف علي المستوي الاقليمي ساهم في جذب الاهتمام العالمى للمنتدى واتساعه .

واشار الملا الي قدرة المنتدى على التعامل بكفاءة مع الصناعة وتنمية روابط قوية بين الحكومات والقطاع الخاص عبر اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز التي اسسها المنتدى وتضاعف عدد الكيانات المنضمة الي عضويتها من ١٦ الي ٣٢ عضوا حتى الان، إضافة الى وضع أسس اقامة منصة للهيئات التنظيمية للدول الأعضاء .

و لفت الملا الي النشاط المكثف للمنتدى في دعم الحوار بين الأعضاء خلال الفترة الماضية من خلال الاجتماعات الوزارية الست و ١٦ اجتماعا للمجلس التنفيذي و٥ اجتماعات للجنة الاستشارية لصناعة الغاز.

واستعرض الملا ما تم إنجازه مشيرا الي الانتهاء من دراستين بشأن الاستفادة من البنية الأساسية المتاحة بدول المنتدى لتحقيق النمو الاقتصادي و التوازن بين العرض والطلب، الي جانب استمرار تطوير أنشطة المنتدى وتأسيس ٤ مجموعات عمل متخصصة ودعم استراتيجية التواصل العالمي للمنتدى من خلال اطلاق الموقع الرسمي فضلا عن توقيع اتفاقية المقر للمنتدى بالقاهرة، مؤكدا ان ما تم إنجازه يعكس حجم التكامل والتعاون الذي يشهده المنتدى والذي يمثل قوة دافعة لتحقيق نجاحات مشتركة و الانطلاق بخطوات ثابتة نحو المزيد من النجاح والتطور .

و اكد الملا ان المنتدى بدأ مراجعة اولي مراحل استراتيجية العمل طويلة الاجل التي تشمل مهام المنتدى والرؤية التي يعمل وفقا لها و التركيز على موضوع تحول الطاقة والحد من الانبعاثات لمكافحة التغير المناخى كأحد الموضوعات التي تحظى بأهمية خاصة عالميا.

وأضاف الوزير " لقد اتفقنا سوياً كدول منفردة وداخل المنتدى على أن مواجهة التغير المناخي وتوفير مصادر طاقة نظيفة أصبح ضرورة و بالتالي نحتاج البناء على الموضوعات التي ناقشناها في قمة المناخcop26 لدعم التوجه العالمي لتحقيق تنمية مستدامة، مشيراً إلى أن الغاز الطبيعي أحد الحلول لذلك ، حيث أنه الوقود الأنظف من حيث الانبعاثات الكربونية وهو مصدر يعتمد عليه وسهل الحصول عليه في مزيج الطاقة العالمية .

‏و أوضح أن السيناريوهات لتحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول عام ٢٠٢٥ أشارت إلى أن الغاز الطبيعي سيلبي دوراً محورياً في مشهد الطاقة المستقبلي، حيث أن له مساهمة فعاله على المديين القصير والمتوسط وتأثير إيجابي على المدى الطويل.

‏ولفت إلى أنه باستخدام التكنولوجية المتطورة للوصول إلى طاقة نظيفة يمكن تحقيق انتقال عادل للطاقة وفي هذا الشأن من الواجب التأكيد على الحاجة إلى توفير التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات لدعم تحقيق أقصى استغلال للغاز الطبيعي وتسهيل هذا الانتقال نحو الوصول إلى نظام للطاقة منخفض الانبعاثات

وأكد أن نجاح قمة cop 26 ‏ستساهم بشكل مباشر في إنجاح قمة cop 27 التي ستستضيفها مصر العام القادم ٢٠٢٢ بالنيابة عن القارة الأفريقية ، و‏أن مصر تعمل على نجاح قمة المناخ القادمة ، وتعمل عن قرب مع باقي الوزارات والمؤسسات وشركات الأعمال لتحقيق اهداف اتفاقية باريس.

وأضاف " ‏أنا واثق أنه من خلال منتدى غاز شرق المتوسط سنتمكن من الاستفادة من ذلك وتطوير المبادرات المشتركة القوية الخاصة بالمناخ بما في ذلك التخلص من الكربون في الغاز الطبيعي ليتم إطلاق المبادرة خلال القمة القادمة.

وأنه بالإضافة لذلك، فإن اجتماع اليوم شهد تحقيق تقدم من خلال عرض مخرجات دراسه"ميزان العرض والطلب علي الغاز الطبيعي والطاقة إقليميا ً" والتي يدعمها الاتحاد الأوروبي والاتفاق علي تعيين أول أمين عام للمنتدي.

ووجه الملا الشكر للحضور والمكتب التنفيذى للمنتدى على الجهود الحثيثة التي بذلوها على مدى السنوات الثلاث الماضية، كما وجه الشكر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على دعمهم للمنتدى مشيراً إلى ثقته بأن الاستمرار بهذه الروح الحماسية والتفاني سيترتب عليه المزيد من الإنجازات والمكاسب والنجاحات الجوهرية التى تضمن الرفاهية والازدهار للمنطقة بأسرها والتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي في شرق المتوسط ، وأكد على أهمية مواصلة التعاون المثمر العام المقبل من الجميع تحت رئاسة ناتاشا بيليديس وزيرة الطاقة والصناعة والتجارة القبرصية.

ضم الاجتماع الوزاري السادس برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية كل من ناتاشا بيليديس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية ، كوستاس سكريكاس وزير البيئة والطاقة اليونانى ، كارين الحرار وزيرة الطاقة الإسرائيلية ، صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى ، محمد مصطفى مستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الاقتصادية ، ميشيل ميراييه مدير الشئون الدولية لوزير الشئون الخارجية والأوروبية الفرنسى ، ميشيل كوارونى سفير إيطاليا بالقاهرة ، نيكولاس شيرمان مستشار

وزارة الطاقة الأمريكية ، كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ، روبرت بو جواد مدير العمليات بالبنك الدولى .