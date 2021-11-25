محافظ بورسعيد يتفقد مركز تطعيم لقاح كورونا داخل المدينة الرياضية

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس مركز تطعيم لقاح كورونا داخل المدينة الرياضية بحى الضواحى ، وذلك لمتابعة سير العمل داخل المركز ، بعد فعاليات احتفالية عيد الطفل .

وتابع محافظ بورسعيد الإجراءات المتبعة لتطعيم المواطنين داخل المركز ، مؤكدا على أهمية توفير سبل الراحة للمواطنين وسرعة الحصول على اللقاح .

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود الأطقم الطبية داخل المركز ، مؤكدا أن أطقم الجيش الأبيض يواصلون العمل من أجل التيسير على المواطنين خلال حصولهم على لقاح كورونا ، مناشدا جموع المواطنين بسرعة تلقى التطعيم حرصا على السلامة العامة.

وفى سياق اخر أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم ، عن استمرار العمل في رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق الواقعة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، مشيرا إلى أن العمل قد وصل لمراحل متقدمة .

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير الطرق بالمنطقة الصناعية تعتبر من أهم الطرق التى تشهد أعمال تطوير حاليا نظرا لربطها عدة طرق محيطة بالمصانع داخل المنطقة الصناعية ، وضمن خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع كافة القطاعات الأخرى ، تحت إشراف مديرية النقل والطرق ببورسعيد .

وأشار "محافظ بورسعيد " أن الأعمال تشمل إعادة رصف الطرق ووضع الطبقة الإسفلتية وتجميل جانبى الشوارع وزيادة معدلات الإضاءة ، مشيرا أن منطقة جنوب بورسعيد شهدت مزيد من أعمال تطوير الطرق خاصة الطرق الواقعة فى مدخل بورسعيد بامتداد محور ٣٠ يونيو ، لتحقيق السيولة المرورية فى حركة السيارات من وإلى المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد .

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