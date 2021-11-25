تنطلق غدا الجمعة الموافق 26 نوفمبر فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان عن الفيلم الفائز بجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، وذلك بعد اختياره من بين قائمة تضم 4 أفلام مرشحة لهذه الجائزة.

كانت لجنة تحكيم جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، قد انتهت مؤخرا، من مشاهدة 24 فيلماً أوروبياً مرشحا عبر الشريك الرقمي فيستيفال سكوب، لتعلن "European Film Promotion -EFP" ومركز السينما العربية عن القائمة النهائية للأفلام المرشحة للجوائز، والتي تضم 4 أفلام حصلت على أكبر نسبة من الأصوات.



وجاءت القائمة النهائية للأفلام المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية كالآتي:



107 Mothers

إخراج: بيتر كيريكس

الدولة: سلوفاكيا

أفضل سيناريو في مهرجان فينيسيا ضمن مسابقة آفاق، ويُعرض في مهرجان القاهرة.



I'm Your Man

إخراج: ماريا شرادر

الدولة: ألمانيا

جائزة الدب الفضي لأفضل تمثيل في مهرجان برلين السينمائي الدولي.



Lamb

إخراج: فلاديمير يوهانسن

الدولة: آيسلندا

جائزة الأصالة في مهرجان كان السينمائي ضمن قسم "نظرة ما".



The Most beautiful Boy in the World

إخراج: كريستينا ليندستروم وكريستيان بيتري

الدولة: السويد

مهرجان صندانس السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



من جانبها، قالت علا الشيخ، مدير جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية: "وصلنا إلى المرحلة قبل الأخيرة في جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، التي ينافس فيها مجموعة من أهم الأفلام التي وضعتنا نحن النقاد في حيرة شديدة، خاصةً أن أفلام هذا العام ذات مستوى كبير بالرغم من جائحة كورونا التي يمر بها العالم، وكأن هذه الأفلام أرادت أن تعيدنا إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى، من خلال التأكد على أن السينما باقية ومستمرة".

جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، تستهدف الترويج للسينما الأوروبية في العالم العربي، وجذب انتباه الموزعين وصُنَّاع القرار في صناعة السينما العربية للأفلام الأوروبية المميزة، هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على النقاد العرب البارزين ودورهم البارز في الكشف عن وجهات نظر مختلفة وفي تبادل الخصوصية الثقافية بين المجتمعات، وتتكون لجنة تحكيم جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية هذا العام من 71 ناقداً ينتمون إلى 15 دولة عربية.

يشار إلى أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من المقرر أن تنطلق فعالياتها غدا الجمعة الموافق 26 نوفمبر، وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).