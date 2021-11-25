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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتقدم على سموحة 2-0 في الشوط الأول

الاهلي وسموحة
الاهلي وسموحة

انتهت أحداث شوط المباراة الأول بين الأهلي و سموحة بتقدم المارد الأحمر بهدفين دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد السلام "الأهلي وي" ، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل الشوط الاول..

احتسب حكم مباراة الأهلي وسموحة ضربة جزاء لصالح الأهلي بعد العودة لخاصية ال var، بعد ملامسة الكرة يد أحد لاعبي سموحة. 

سدد بدر بانون ضربة الجزاء في الدقيقة السادسة من عمر المباراة لترطتم بالقائم وتخرج من ملعب المباراة وتضيع فرصة هدف مبكر على الأهلي.

عقب ركلة الجزاء استحوذ فريق سموحة على الكرة ووصل لمرمى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أكثر من مرة، ولكن دون تهديد حقيقي.

تمكن الأهلي من تنظيم هجمة مميزة في الدقيقة ١٥ من عمر المباراة عن طريق كرة طوية من أفشة ولكن اقتنصها مدافع سموحة ببراعة قبل الوصول الى مرمى فريقه.

حاول سموحة تخطي منتصف ملعب الأهلي في العديد من الكرات ولكن ارتكاز لاعبي الأهلي كان جيداََ.

وفي الدقيقة 30 حصل أفشة لاعب الأهلي على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة، ومررها أفشة داخل منطقة الجزاء ولكن خرجت لركنية،  ولم تشكل خطورة على مرمى سموحة.

وفي الدقيقة 31 نظم الأهلي هجمة مميزة عن طريقة أحمد عبد القادر الذي مرر كرة رائعة لأيمن أشرف داخل منطقة الجزاء ليسكنها الشباك ويتقدم الاهلي على سموحة بالهدف الأول.

راوغ بيرسي تاو لاعب الأهلي دفاع سموحة ببراعة شديدة في هجمة مارادونية في الدقيقة 34 من عمر المباراة وسجل هدف ثاني للأهلي في مرمى سموحة.

وجاء تشكيل سموحة كالأتى :

حراسة المرمى : الهانى سليمان 
خط الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" ورجب نبيل ومحمود عزت  ومحمد شكري

الوسط: محمود حليمو ومحمد كناريا وحسين فيصل وصديق أوجولا

الهجوم:  عبد الكبير الوادي  ومروان حمدي

بينما جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:


حراسة المرمي : محمد الشناوي. 
خط الدفاع: أيمن أشرف - ياسر إبراهيم –  بدر بانون – أكرم توفيق. 
خط الوسط : حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – أحمد عبد القادر. 
خط الهجوم: بيرسي تاو.

الأهلى الدوري الممتاز var بيرسي تاو الهاني سليمان مرمي الأهلي محمد الشناوي بطولة الدوري الممتاز

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