رئيس برلمان مالطا يبحث مع سفيرة مصر تطورات الأوضاع في ليبيا وقضية الهجرة

استقبل رئيس البرلمان المالطي "أنجلو فروجا" السفيرة ندى دراز، سفيرة جمهورية مصر العربية في مالطا، بمناسبة قرب انتهاء مهام عملها في البلاد.



ناقش المسؤولان تطورات الأوضاع في ليبيا؛ وقضية الهجرة حيث استعرضت السفيرة دراز الجهود المصرية فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية وما تتحمله مصر من أعباء في هذا الشأن. كما تطرق اللقاء الى نتائج مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، خاصة في ضوء استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لذات المؤتمر عام ٢٠٢٢.



من جانبه، أعرب رئيس البرلمان المالطي عن تقديره للجهود التي بذلتها السفيرة المصرية خلال فترة عملها في مالطا لتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين.