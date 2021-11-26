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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصالة لـ محمد عبده: لا يمكن لكلمة أنّ تشرح مدى احترامي لهذا الكيان الفنّي

أصالة بصحبه محمد
أصالة بصحبه محمد عبده

نشرت الفنانة أصالة صورة بصحبة الفنان محمد عبده، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وعلقت أصالة علي الصورة كاتبة: “لايمكن لكلمه أنّ تشرح مدى إحترامي ومحبتي وإجلالي لهذا الكيان الفنّي الّذي لايتكرّر إلّا بالمئة عام .. #محمد_عبده كان لي مع هذا العملاق مشاركات عديده حتماً هي علامه أساسيّه من علامات نجاحي، شكراً لك سيّدي رئيس جمهوريّة وطن #الموسيقى”.

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وحلت المطربة أصالة، ضيفة على الإعلامية أسما ابراهيم، في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، وتحدثت أصالة عن تفاصيل حياتها الشخصية وسبب انفصالها عن طارق العريان، كما  ردت على الكثير من الشائعات التي كانت تطالها في الفترة الاخيرة .

 

خلاف مع شقيقها 

كشفت المطربة أصالة،  تفاصيل خلافها مع شقيقها الراحل أيهم، وسبب حزنها عليه بعد وفاته، قائلة :" اختلفت مع شقيقي لفترة مثل أي أشقاء بسبب ظروف  أسرية ، وخلافي مع شقيق كان بسيط وكنت حزينة على وفاة شقيقي بشكل كبير ".

وتابعت أصالة :" انا اتمتع بشخصية قوية وعنيدة ولا احب ان انكسر واحب الحياة وأكون قوية ومستقرة ".

 

اقتباس حديث نبوي 

كشفت المطربة أصالة،  حقيقة ازدراء الدين الإسلامي  بعد اقتباسها جزء  من حديث نبوي في أغنية لها، قائلة :" ده  كلام غريب وسوف أغني الأغنية بتاعتي في الأوبرا، وحدسي  هو أن ما قلته هو قمة الجمال ولا يوجد أجمل وأرقى من الموسيقى ".


وأضافت أصالة :" الموسيقى شيء مشرف ولا أخاف مما قلته وأتراجع عنه وهذا أحلى شيء غنيته حتى ولو اقتبست شيء، والموسيقى راقية وصوتي يوصل الكلمة بطريقة محترمة وراقية".

الفنانة اصالة أصالة الفنان محمد عبده محمد عبده برنامج حبر سري

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