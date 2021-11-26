عقب وقف الموسيقيين لهم.. حمو بيكا مع شاكوش وعمر كمال بمسرح الرياض

أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا عن تقديم حفل غائي بصحبة المطرب عمر كمال وحسن شاكوش، في السعوديه بمسرح ابو بكر سالم بالرياض.

ونشر حمو بيكا صورة لهم، وعلق عليها كاتبًا: ان شاء الله انتظرونا في السعوديه- الرياض مسرح ابو بكر سالم".



وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ حمو بيكا، كالاتي:

“حبايبي - ربنا يكرمك يابنى والله - بيكا رقم واحد فيكم”.





وتصدر حمو بيكا، مؤشرات البحث جوجل خلال الأيام الماضية وذلك بعد تصريحاته تعليقا على قرار إيقافه من قبّل نقابة المهن الموسيقية في لايف عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وقال: “مبسوط وسعيد علشان بسمع قرار وقفي من خمس سنين، وأوجه رسالة لمن يوقفني أنت بتوقفني انا ومعايا ناس فاتحة بيوت كتير، وإذا قولتوا أننا لا نصلح للغناء فهناك أناس كثيرة لا تصلح وتحمل كارنيهات النقابة، ولكن أحترم قرارات نقيب الموسيقيين المطرب هاني شاكر، ويجب أن تقف الناس بجانبنا”.

يذكر أن أفاد التقرير، أن نقابة الموسيقيين المصرية تنشر قائمة تضم 19 مطربًا ممنوعين من الغناء في مصر من بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة ومصطفى زكريا الشهير بـ "مسلم".



وذكر التقرير، أن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين في مصر أشار إلى أن المطربين الصادر بحقهم القرار لا يمكنهم الغناء في البرامج والأفلام المصرية لكن يمكنهم الغناء خارج مصر واستخدام منصة يوتيوب، كاشفًا أن هؤلاء المطربين ليست لهم علاقة بالنقابة ويعملون بشكل غير قانوني.