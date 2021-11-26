الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة اليوم يصاحبها شوائب عالقة على الطرق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، على كافة أنحاء البلاد، بقيم تتراوح من 3 لـ 4 درجات مئوية، حيث يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ويكون طقس الـ 6 أيام القادمة، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، ويبقى الطقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وخلال طقس الـ 6 أيام القادمة، يبقى نشاط الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد، حول طقس الـ 6 أيام القادمة، يكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من أقصى غرب البلاد، تظهر تأثيرها اليوم الجمعة على البلاد.

وتهدأ نشاط الرياح اعتبارا من غدا السبت، وحتى الأربعاء المقبل، بينما يبقى نشاط الرياح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتظهر شوائب عالقة نهارا، خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، اعتبارا من السبت وحتى الأربعاء المقبل، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح بين 26 و28 درجة.

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 24 لـ 28 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تتراوح بين 28 و30 درجة.

شمال الصعيد تتراوح بين 25 و32 درجة.

جنوب الصعيد تتراوح بين 28 و34 درجة.