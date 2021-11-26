عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد... قساوسة قنا يشاركون في افتتاح مسجد الرحمن بفرشوط

افتتاح مسجد الرحمن
افتتاح مسجد الرحمن بفرشوط

شهد افتتاح مسجد الرحمن بقرية الحاج سلام في فرشوط بقنا، مشاركة عدد من القساوسة وذلك خلال فعاليات الافتتاح ظهر اليوم الجمعة، وسط مشاركة كبيرة من أهالى القرية.

 

وألقى الشيخ ياسر أحمد أبوالمجد مدير إدارة أوقاف فرشوط، خطبة الجمعة عن التسامح وبحضور عدد من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية والشعبية بالمدينة.

 

مد فترة تلقى أعمال النشر الإقليمي بفرع ثقافة قنا لنهاية العام الجاري

صحة قنا: الكشف على 1400 حالة في قافلة طبية بقوص

 

وعبر مسئولو إدارة أوقاف فرشوط، عن ترحيبهم بالقساوسة وتقديرهم لهذه المشاركة الرائعة والتى تعبر عن الترابط والمحبة الحقيقية بين أبناء الوطن.

 

فيما عبر القساوسة المشاركين فى حفل افتتاح المسجد، عن تقديرهم لإخوانهم المسلمين وأن مشاركتهم تنبع من محبتهم لأشقاء الوطن.


وأكد القمص زكريا راعي دير حاجر الدهسة والقمص ببنود، خلال كلمتهم التى أعقبت خطبة الجمعة، بأن الوحدة الوطنية والتسامح واقع يعيشه الجميع وليس مجرد شعارات وهو يظهر فى علاقات الود والمحبة خلال المناسبات أو الحياة اليومية.


فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة القساوسة خلال تواجدهم فى المسجد، تقديراً للصورة التى لا تتكرر كثيراً وتؤكد بصدق على مدى التسامح والمحبة بين أبناء مدينة فرشوط.


 

افتتاح مسجد الرحمن بفرشوط
افتتاح مسجد الرحمن بفرشوط
افتتاح مسجد الرحمن بفرشوط
افتتاح مسجد الرحمن بفرشوط

 

قنا فرشوط قساوسة مسجد الحاج سلام افتتاح مسجد الرحمن الوحدة الوطنية

موضوعات متعلقة

تعليمية قوص تستهدف 150 طالبا وطالبة ثانوى بورشة عمل للروبوت التعليمى

تحت شعار"يشيلوها إتنين".. محافظ قنا يشهد تدشين حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة"

ترشيحاتنا

سلالة كورونا الجديدة.. الاتحاد الأوروبي يعلق السفر مع 7 دول إفريقية

شبيهة ميرنا المهندس تثير الجدل في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

بكري: ارحموا المزارعين.. فيه ناس من مصلحتها عدم توزيع كارت الفلاح

قشر السمكة.. دينا فؤاد بإطلالة أنيقة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

اغتصب جثتها.. ماذا فعل شيطان البحيرة في الطفلة رضوى؟

العظمى 35 وموجة أمطار .. تحذير طارئ من الأرصاد |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم: لا توجد امتحانات مجمعة لطلاب المدارس هذا العام

بداية من 1 ديسمبر.. تعرف على أسعار سلع التموين الجديدة

ادفع جنيه.. احصل على 5 سلع من التموين «زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة»

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

"الصحة" تكشف حقيقة ظهور متحور كورونا الجديد

نسخة منه في متحف متروبوليتان.. فستان السيدة انتصار السيسي مستوحى من ملكة فرعونية.. صور

أعمدة الدخان تتصاعد.. حريق هائل في مبنى تجاري بـ لوس أنجلوس |شاهد

وزير التموين: إنشاء المناطق اللوجيستية يسهم في تقليل الأسعار والتنوع الكبير للسلع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة من افتتاح الدورة 43 لـ مهرجان القاهرة السينمائي

الصور الأولى من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ43

الكسكي.. أكلة أمازيغية حصلت على شعبية كبيرة في البلاد العربية| نوستالجيا

في ذكرى رحيلهما.. لماذا حطمت صباح قلب توفيق الدقن لصالح زوجها الخامس؟

فيديو

كليب إباحي .. بلاغ يتهم محمد رمضان بنشر فيديو مخل "فيديو"

فيديو جراف.. سيارة نقل تنهي حياة شاب داخل فرن.. ما القصة

ضحكت عليهم بالكتاكيت.. سيدة تنصب على المواطنين بالقاهرة

جوزي بيحب يصورني في غرفة النوم.. شاهد كيف رد مبروك عطية على السائلة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

اﻟﻤﺰﻳﺪ