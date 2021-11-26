شاهد... قساوسة قنا يشاركون في افتتاح مسجد الرحمن بفرشوط

شهد افتتاح مسجد الرحمن بقرية الحاج سلام في فرشوط بقنا، مشاركة عدد من القساوسة وذلك خلال فعاليات الافتتاح ظهر اليوم الجمعة، وسط مشاركة كبيرة من أهالى القرية.

وألقى الشيخ ياسر أحمد أبوالمجد مدير إدارة أوقاف فرشوط، خطبة الجمعة عن التسامح وبحضور عدد من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية والشعبية بالمدينة.

وعبر مسئولو إدارة أوقاف فرشوط، عن ترحيبهم بالقساوسة وتقديرهم لهذه المشاركة الرائعة والتى تعبر عن الترابط والمحبة الحقيقية بين أبناء الوطن.

فيما عبر القساوسة المشاركين فى حفل افتتاح المسجد، عن تقديرهم لإخوانهم المسلمين وأن مشاركتهم تنبع من محبتهم لأشقاء الوطن.



وأكد القمص زكريا راعي دير حاجر الدهسة والقمص ببنود، خلال كلمتهم التى أعقبت خطبة الجمعة، بأن الوحدة الوطنية والتسامح واقع يعيشه الجميع وليس مجرد شعارات وهو يظهر فى علاقات الود والمحبة خلال المناسبات أو الحياة اليومية.



فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة القساوسة خلال تواجدهم فى المسجد، تقديراً للصورة التى لا تتكرر كثيراً وتؤكد بصدق على مدى التسامح والمحبة بين أبناء مدينة فرشوط.





افتتاح مسجد الرحمن بفرشوط

افتتاح مسجد الرحمن بفرشوط

افتتاح مسجد الرحمن بفرشوط