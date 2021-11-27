الأردن تمنع دخول غير الأُردنيين القادمين من 7دول بسبب متحور كورونا

قررت وزارة الداخلية الأردنية بناء على توصية وزارة الصحة اتخاذ إجراءات احترازية بحق القادمين من دول (جنوب إفريقيا، ليسوتو، زيمبابوي، موزمبيق، نامبيا، إسواتيني، وبتسوانا)، اعتباراً من غد الأحد بمنع دخول غير الأردنيين القادمين من هذه الدول إلاّ بعد مرور 14 يوما على مغادرتهم لها إلى دول أخرى لا يتواجد فيها المتحور الجديد لكورونا.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن القرار جاء نظراً لظهور متحور جديد لفيروس كوفيد-19 (B.1.1.529) في جنوب إفريقيا وفي بعض الدول المجاورة لها، والذي يُعتقد أنه أسرع انتشاراً من المتحور (دلتا) السائد حالياً في الأردن وفي معظم دول العالم وللحد من دخول هذا المتحور الجديد إلى الأردن.



وسيتم حجر الأردنيين القادمين من هذه الدول حجراً مؤسسياً لمدة 14 يوما وعلى نفقتهم الخاصة وبغض النظر عن نتيجة فحصهم من الكورونا في المطارات الأردنية أو في الدول القادمين منها.