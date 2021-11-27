إصابة ٦ أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

محافظة البحيرة

أصيب ٦ أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة فى أنحاء الجسم، اليوم السبت، اثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى بجوار واحة العرب بالقرب من مركز أبوحمص بمحافظة البحيرة ، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام بدمنهور لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بحادث إنقلاب سيارة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى بجوار واحة العرب بالقرب من مركز أبوحمص.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إصابة ٦ أشخاص، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.