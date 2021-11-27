أمطار غير مسبوقة.. رئيس الصرف الصحي بالإسكندرية يكشف تفاصيل أيام نوة المكنسة

أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أن كمية الأمطار التي سقطت على المحافظة خلال نوة المكنسة، كانت غير مسبوقة خلال السنوات السابقة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت بمحطة التنقية الشرقية لسموحة، أن نوة المكنسة تعتبر من النوات غزيرة الأمطار التي تسقط على الإسكندرية سنويا.

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وأشار إلى أنه منذ عام 2015 والمحافظة تستقبل أمطار غزيرة خلال فصل الخريف، رغم أن فصل الشتاء يبدأ يوم 20 ديسمبر.

وأكد أن رجال الصرف الصحي يعملون على مدار الساعة قبل النوة وبعدها ولم يغادر مواقعهم، وفضلا عن تواجد سيارات الشفط في المناطق الأكثر تجمعا لمياه الأمطار.

وأكد أن الطاقة الاستيعابية تصل إلى 2.15 مليون م3/يوم، وعند سقوط الأمطار تقوم منظومة الصرف الصحي بإستيعاب نسبة 30% المتبقية من الإشغال الأقصى للمنظومة بواقع حوالي 635 ألف م3/يوم.

وأضاف نافع أن حجم الأمطار يوم الجمعة الماضية وقت نوة المكنسة تجاوز 6 مليون متر مكعب.