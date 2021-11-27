نشرة أخبار العالم |إشادات دولية جديدة بطريق الكباش.. رعب وطوارئ وحظر سفر من متحور كورونا أوميكرون.. استفزاز جديد من إثيوبيا

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم، السبت، العديد من الموضوعات الهامة على جميع الأصعدة وتصدر ذلك:

أعراض جديدة لـ متحور كورونا.. إعلان عاجل من جنوب أفريقيا بشأن أوميكرون

أكدت رئيسة الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا، أنجيليك كويتزي، اليوم السبت، أنه من السابق لأوانه وضع بلادها على القائمة الحمراء للسفر، بعد اكتشاف متغير "أوميكرون" المتحور من فيروس كورونا .

وقالت كويتزي، إنه لا توجد أدلة إكلينيكية كافية لإثبات المخاطر المرتبطة بمتغير [بي.1.1.529] الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية أوميكرون"، لافتة إلى أنه تم اكتشاف المتغير لدى بعض المسافرين من جنوب أفريقيا في بوتسوانا وهونغ كونغ وإسرائيل وبلجيكا".

وأضافت أن "أوميكرون تم اكتشافه فقط في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، والمستشفيات لم تستقبل، حتى اللحظة، أعدادا كبيرة من المصابين بالمتحور الجديد، فضلا عن عدم اكتظاظ وحدات العناية المركزة في البلاد بهم".

وأوضحت كويتزي أن المتحور الجديد يمثل مرضا خفيفا مع أعراض تتمثل في التهاب العضلات والإرهاق لمدة يوم أو يومين مع الشعور بعدم الراحة حتى الآن، والمصابون لا يعانون من فقدان حاسة التذوق أو الشم. قد يكون لديهم سعال خفيف ولا توجد أعراض بارزة ومن بين المصابين، يتم علاج بعضهم في المنزل حاليا".

ومن المفترض أن يعقد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اجتماعا اليوم بإشراك المجلس الوطني للقيادة ضد فيروس كورونا لبحث تطورات الأوضاع الصحية في أعقاب ظهور إصابات بالمتغير الجديد "أوميكرون".

وزير الطاقة الإثيوبي: مستمرون في بناء سد النهضة بجانب القتال مع تيجراي

أعلن وزير الطاقة والمياه الإثيوبي، حبتمو عطيفة، أن إثيوبيا مستمرة في بناء سد النهضة بجانب القتال مع جبهة تحرير تيجراي.

وقال عطيفة في تصريح نقلته هيئة الإذاعة الإثيوبية: "بجانب قتال الإرهابيين [يقصد جبهة تحرير تيجراي] نحن مستمرون في بناء سد النهضة".

وأعلنت الحكومة الإثيوبية قبل أسبوعين عن هجمات إلكترونية استهدفت سد النهضة.

ووفقا لشبكة فانا الإثيوبية، قالت الحكومة إن الهجمات الإلكترونية تستهدف الأنشطة الاقتصادية والسياسية في البلاد، على حد زعمها.

وقالت وكالة أمن شبكات المعلومات الإثيوبية في بيانها بعنوان "نهاية الشهر الثاني للأمن السيبراني"، إن البلاد كانت هدفا للهجمات السيبرانية لثلاثة أسباب رئيسية.

وأوضح المدير العام للوكالة شوميتى جزاو، أن سد النهضة والانتخابات الوطنية وسيادة القانون، كانت بين الأسباب الرئيسية للهجوم الإلكتروني المتعدد الذي طال بلاده أخيرا.

وأضاف: "البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمواقع الإلكترونية لمؤسسات تقديم الخدمات العامة والمنظمات الأمنية وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة كانت هدفا للهجوم".

سفير مصر لدي باريس: اهتمام كبير من الشعب الفرنسي بفاعلية افتتاح طريق الكباش

أكد سفير مصر لدي باريس السفير علاء يوسف أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الشعب الفرنسي بفعالية افتتاح طريق الكباش.

وقال يوسف - في مداخلة هاتفية مع برنامج “مصر جديدة” الذي يقدمه ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على قناة “اي تي سي”، مساء الجمعة - إن هناك إعجابا شديدا بالحضارة المصرية من جانب الشعب الفرنسي وهذا سينعكس على التدفق السياحي الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وقدم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته لهذا الحدث الكبير ووضع جميع إمكانات الدولة من أجل إظهار هذا الحدث بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها.

وأوضح أنه أجرى عدة لقاءات مع شركات السياحة في فرنسا، بالاضافة إلى أن وزير السياحة الدكتور خالد العناني عندما كان في زيارة لباريس منذ نحو شهر التقى بعدد من شركات السياحة، وذلك من أجل العمل على جذب السياحة لمصر.

وقال إن العام القادم سيكون مهما جدا على صعيد العلاقات الثقافية والسياحية بين مصر وفرنسا، وذلك لأنه يوافق الاحتفال بمرور 200 عام على اكتشاف حجر رشيد.