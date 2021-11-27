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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

على أساس أسبوعي.. الذهب يتراجع 20 حنيها في نهاية تعاملات اليوم

صدى البلد

تراجع سعر الذهب في مصر علي أساس أسبوعي بنهاية تعاملات اليوم السبت بمتوسط 20 جنيها مقارنة بسعر المعدن الأصفر في الأسبوع الماضي بمحلات الصاغة.

وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 902 جنيها مقابل 925 جنيها في الأسبوع الماضي بفارق 23 جنيها.


وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب 789 جنيها مقابل 809 جنيهات  في الأسبوع الماضي بفارق 20 جنيها

سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 23-11-2021


ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين المشغولات الذهبية لـ 676 جنيها مقارنة بـ693 جنيها في الأسبوع الماضي بفارق 17 جنيها.


ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة إلى 526 جنيها مقابل 539 جنيها  في الاسبوع الماضي بفارق 13 جنيها.


وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6312 جنيها و اوقية الذهب نحو 28.043 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 901.714 ألف جنيه.


أسعار الذهب اليوم بالمصنعية


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

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