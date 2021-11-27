فن الكولينج وكيفية تعزيز مناعة الأبناء من الفيروسات في ثقافة مطروح

تواصل وزارة الثقافة برئاسة د.إيناس عبدالدايم نشاطها ،من خلال تنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة العديد من الفعاليات الفنية والثقافية بمواقع فرع ثقافة مطروح بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

واصلت الفنانة نهلة عبدالفتاح تقديم الجزء الثاني من ورشة الكولينج بقصر ثقافة مطروح واستعانت الفنانة في هذا الجزء بمجموعة من الشباب وشرحت لهم طريقة عمل الكولينج باستخدام الورق الملون وتجميعه لعمل مجسم أشكال متنوعة.

كما قدمت الفنانة مني شاكر ورشة بالقصر للرسم شرحت من خلالها الفنانه طريقة عمل رسمة بسيطة وتلوينها مستخدمة ألوان المياه في حضور عدد من الفتيات، فيما نفذت الفنانة هند عبدالحميد ورشة لذوي الإحتياجات الخاصة شرحت من خلالها الفنانة طريقة استخدام الخطوط البسيطة في الرسم وعلمت الأطفال طريقة رسم أشكال مختلفة باستخدام الخط المستقيم والدائرة.



قدمت الدكتور سهام صالح محاضرة اونلاين بعنوان "كيف نعزز مناعة أولادنا" بقصر ثقافة مطروح شرحت من خلالها الدور الذي تلعبه المناعة في مواجهة الأمراض موضحة أنها بمثابة حائط الصد كل ما يحاول اختراق الجسم من فيروسات.

وأكدت علي أهمية التغذية الصحيحة والغذاء الذي يحتوي على كافة العناصر الضرورية للجسم ودور الفواكه الطازجة والخضروات لتقوية المناعة وخاصة لدي الأطفال في فصل الشتاء، كما قدمت الفنانة شيماء ورشة فنية لعمل مجسم نحلة باستخدام الورق الملون وساعدت الأطفال الحاضرين علي تنفيذ النحلة بشكل بسيط يتناسب مع سن الأطفال.



أقام بيت ثقافة الضبعة مناقشة كتاب "حكاوي" للمؤلف أحمد عطا ناقشه ايمن المنصوري، وتحدث عن أهم وأبرز النقاط التي تناولها المؤلف في كتابة كما القي بعض من الأبيات الشعرية.

فيما يستمر نادي الادب العام في تقديم أمسيات الشعرية والأدبية برئاسة الشاعر مختار عوض حيث ألقت الشاعرة ميرفت امين مجموعة من القصائد الشعرية باللهجة العامية كما أضاف الشاعر المتميز محمد الانور مزيد من التميز علي جو الأمسية بالقاء مجموعة من قصائده الشعرية باللهجات المختلفة.