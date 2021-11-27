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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تعلن وقف الرحلات الجوية مع 9 دول إفريقية

الكويت تعلن وقف الرحلات
الكويت تعلن وقف الرحلات الجوية مع 9 دول أفريقية

أعلنت الكويت، اليوم السبت، إيقاف رحلات الطيران المباشرة مع جنوب إفريقيا، و8 دول إفريقية أخرى، باستثناء طائرات الشحن؛ وذلك بعد ظهور سلالة كورونا الجديدة أوميكرون.

وأعلن مركز التواصل الحكومي في الكويت أن مجلس الوزراء علق الطيران مع 9 دول أفريقية، مشرا إلى أن الدول التي تشملها القرارات، هي "جنوب إفريقيا- ناميبيا- بوتسوانا-زيمبابوي- موزمبيق- ليسوتو- إسواتيني- زامبيا- مالاوي".

كما قرر مجلس وزراء الكويت، تطبيق الحجر المؤسسي، 7 أيام، على المواطنين القادمين من تلك الدول، مع إجراء فحص PCR عند الوصول، وفي اليوم السادس.

وقررت حكومة الكويت منع دخول البلاد لغير الكويتيين القادمين من تلك الدول سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول أخرى، ما لم يقيموا خارج تلك الدول الموقوف رحلات الطيران منها لمدة 14 يوما على الأقل، وذلك اعتباراً من غدٍ الأحد، الموافق 28-11-2021 وحتى إشعار آخر.

كما دعت الحكومة، المواطنين إلى تجنب السفر في الوقت الراهن، إلا في حالات الضرورة، وخاصة إلى الدول التي ظهرت بها حالات من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

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وكان الطيران المدني في الكويت أصدر تعليمات جديدة بخصوص انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".

وقال الطيران المدني في تغريدة على تويتر "نظرا لانتشار متحور جديد من فيروس كورونا، نجدد ضرورة التقيد بجميع الإجراءات والاشتراطات الوقائية لجميع الركاب القادمين والمحولين إلى دولة الكويت".

وشدد على "ضرورة تقديم شهادة فحص PCR سلبية والالتزام بإجراءات المحصنين وغير المحصنين قبل الوصول، وفق التعاميم الصادرة بهذا الشأن".

وصنفت منظمة الصحة العالمية الجمعة، سلالة فيروس كورونا الجديدة التي رصدت أول مرة في جنوب أفريقيا "مقلقة" وأطلقت عليها اسم "أوميكرون".

وقالت مجموعة الخبراء المكلفة متابعة تطور الوباء "تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن المتحورة بي.1.1.529 لأول مرة من قبل جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر 2021 ..حتوي هذه السلسلة المتحورة على عدد كبير من الطفرات، بعضها مقلق".

ويعد الإعلان الصادر عن منظمة الصحة العالمية، أول تصنيف منذ شهور تقوم به المنظمة لأحد متحورات كورونا على هذا النحو.

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