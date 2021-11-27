الصحة : متحور أوميكرون متوقع زيادة شراسته ضد الجهاز المناعى.. فيديو

كشفت الدكتور نهى عاصم مستشار وزير الصحة لشئون الأبحاث، خطورة متحور كورونا "أوميكرون"، بعد تحذير الصحة العالمية منه.



واوضحت نهى عاصم خلال حوارها مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة"الحياة" أن هناك توقعات بأن يكون متحور "أوميكرون" الجديد أكثر انتشارا وشراسة ضد الجهاز المناعى.

وتابعت نهى عاصم، أن تحورات فيروس كورونا تتم بطريقة عشوائية، وليس هناك أي دراسات علمية يمكنها توقع التحورات المقبلة.

فيروس كورونا

وقال الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة ، إن فيروس كورونا حدث له تحور في جنوب أفريقيا ، والجميع الأن يبحث في قدرة الفيروس على الانتشار لمعرفة إن كان أقوى أو أضعف من المتحاورات السابقة .

وأضاف عبد الغفار، إن المتحور الجديد من كورونا لا نعلم حتي الأن قدرته علي مقاومة اللقاحات ، مؤكدا أن مصر الأن تعمل علي الحفاظ علي الوضع الصحي الأمن من خلال رفع درجة الاستعداد والتنبؤ في المنافذ البحرية والبرية والجوية .

وأوضح عبد الغفار ، أن هناك إجراءات مشددة علي المواطنين القادمين من البلاد الذى ظهر بها المتحور ومنها وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.