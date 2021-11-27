بدلة جريئة.. أسماء جلال تثير الجدل بأنوثتها في مهرجان القاهرة

شاركت الفنانة أسماء جلال، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام فى اليوم التانى يوم من مهرجان القاهرة اليوم.

وظهرت أسماء جلال باطلالة مثيرة للجدل مرتدية بدلة كلاسيك باللون البيج الفاتح ونسقت معها هتف ستومك بنفساللون وهو ما جعل اطلالتها جريئة.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة التي كشفت عن جمالها واناقتها.









لا أنجذب للأدوار النمطية والسطحية، وأعشق المخاطرة في كل عمل"، هكذا تؤكد الفنانة المصرية أسماء جلال.. وعلىصفحات عدد نوفمبر من #ڤوغ_العربية، تفتح الممثلة الطموحة قلبها وتتحدث عن أعمالها المقبلة، ومن بينها مسلسل"ورق التوت"، وهو مسلسل درامي يتناول مشكلات اجتماعية متنوعة، مثل ختان الإناث، وزواج القاصرات، والإنجابفي وقت مبكر، والعنف الجنسي والأسري. لقراءة الحوار كاملاً، سارعوا باقتناء نسختكم من المجلة.





وتحدثت أسماء جلال سابقاً، عن دورها في مسلسل "خلي بالك من زيزي"، وقالت: "الدور كان صعبا بسبب ارتباطهبمرض ADHD ولكن تفاجأت برد فعل الجمهور على الدور، خاصة أنه دور أم".

وعن فريق العمل، قالت أسماء جلال: "ريم عبدالقادر التي قدمت دور الطفلة تيتو مجتهدة بشكل كبير، وكانت متفهمةللدور بشكل جيد، أما محمد ممدوح فهو فنان كنت أتمني العمل معه، بينما على الطيب تعاملت معه في عمل سابق وهومن أشطر النجوم".

وقالت أسماء جلال إنها تفضل أغاني ويجز، وأغاني المهرجانات، كما تميل للمدفعجية، بجانب حبها الشديد لمهرجانالجونة السينمائي، فيما أوضحت أنها تحب وتميل بشكل كبير لدورها في مملكة إبليس.

وقالت أسماء جلال إن أقرب الأدوار لها دورها في مسلسل “مملكة إبليس”، بجانب دورها في أنصاف مجانين لأنه دورمعقد و تعاونت فيه مع مريم نعوم.

وأكدت أنها تحب الأعمال الدرامية أكثر من الكوميديا، كما أنها تميل للأعمال الرومانسية عن الأكشن.





وعن المشاهد الرومانسية في الأعمال الفنية، قالت أسماء جلال: "إن الفنان يقدم الكثير من الأمور، ولكن اعتراضي علىمشاهد العري بلا هدف".





وعن عملها "حكايات بنات 2"، قالت: "كنت خايفة من المسلسل بسبب ارتباط الجمهور بالبطلات السابقات، ولكنهاتجربة رائعة في مشوارها"

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