هند عاكف تكشف سبب ظهورها بـ زِيّ فرعوني في مهرجان القاهرة السينمائي

كشفت الفنانة هند عاكف، تفاصيل ظهورها بزي فرعوني في مهرجان القاهرة السينمائي، والسر وراء ذلك، قائلة: "أول ما دخلت على الريد كاربت؛ كنت حاسة إني ملكة".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،:" تعليقات الناس فرحتني جدا، وكلها كانت جميله، فيه منهم كانوا بيقولوا دي هربانة من المتحف".

وأكملت: "أنا قولت عاوزة أعمل إطلالة جديدة وأنا بقالى فترة مش بحضر مهرجانات، وما كنتش اعرف ميعاد افتتاح طريق الكباش وكنت عاوزة اطل بحاجة حلوة وهى كانت صدفة الاتنين مع بعض مع افتتاح طريق الكباش".

وأوضحت هند عاكف:"انا قولت أعمل مزج ما بين الحضارة الفرعونى واللى احنا فيه دلوقتى وكنت عاوزة اعمل كليوباترا.

