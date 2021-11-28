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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطلين لاتهامهما بخطف حقيبة من موظف في مدينة نصر

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بخطف حقيبة يد شخص وسرقة مبالغ مالية منه عقب صرف المبلغ من أحد مكاتب الصرافة بمدينة نصر.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من محاسب بإحدى شركات الإستيراد والتصدير كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، قرر أنه عقب قيامه بصرف مبلغ مالى من أحد مكاتب الصرافة الكائنة بدائرة القسم ، وأثناء سيره فوجئ بشخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " قام أحدهما بخطف حقيبة يده ، وبداخلها المبلغ المالى المشار إليه، ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن مرتكبى الواقعة عاطلين - مقيمان بمحافظة الفيوم – لهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "قيادة وملك أحدهما" .

وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط ، اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع والخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما ، كما تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة بمسكنهما.

باستدعاء المجنى عليه اتهمها بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

حبس عاطلين حبس عاطلين خطف حقيبة يد سرقة

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