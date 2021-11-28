اسمح لي برد الجميل لأكون تحت قدميك.. تامر عبد المنعم يوجه رسالة لـ رشوان توفيق

وجه الفنان تامر عبد المنعم رسالة للفنان رشوان توفيق ، من خلال صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وكتب تامر عبد المنعم " رسالة الي والدي واستاذي العزيز الفنان الكبير القدير رشوان توفيق ، شرفت بك كاحد ابطال اول مسلسل اكتبه منذ ١٢ عام اغلي من حياتي ولازالت كلماتك الجميلة في اذني وتشجيعك الراقي في قلبي ومحبتك كانسان نبيل في وجداني .

واضاف عبد المنعم " فلتسمح لي برد الجميل لاكون تحت قدميك ورهن اشارة من يدك ومنفذاً لكل اوامرك فان كان الجحود قد سيطر علي البشر وجعل من قلوبهم احجار حولت الحياة الي غابة فهناك بشر من معدنك الاصيل النفيس في ظهورهم ابناء يتمنون خدمتهم ورضاهم

ابنك تامر عيد المنعم ".

تفاصيل أزمة رشوان توفيق

رشوان توفيق أعلن في تصريحات صحفية أنه يعيش أكبر مأساة في حياته ، حيث قال :" عشت حياتى كلها علشانهم وكنت أسلم كل ما أتحصل عليه من أموال لزوجتى الراحلة وهى اللى كانت تمنحني المصروف، وشالتنى فى حياتها وبعد مماتها، ولا أملك باسمى سوى الموبايل وتليفون البيت الأرضى، وقدمت لأبنائى كل شىء".

وتابع رشوان توفيق :" بعد وفاة ابنى توفيق توليت رعاية ابنته الوحيدة، ولم أكن أحتفظ بشيء لنفسى وعشت لأولادى، لكن بعد وفاة زوجتى الحاجة، ومؤخراً فوجئت بقضايا رفعها زوج ابنتى وحفيدى عليا، بعد التأثير على بنتى بسبب خلافات مادية، ومحاولة للسيطرة على ما أملك رغم أننى لم أحرمهم من شيء طوال حياتى فترة عملي، لتكون هذه أكبر مأساة أعيشها فى حياتى على الإطلاق".

وأشار الفنان الكبير بحزن قائلاً، "بيحاولوا يهدوا بيت الحب اللي بنيته طول عمرى، رغم كل هذا أنا مشفق على ابنتى آية لأنها بسيطة وطيبة وربما تم التأثير عليها ودفعها لرفع قضايا على، وأدعو لها بالصحة والهداية".

واختتم الفنان رشوان توفيق "ما يحدث لى حالياً يذكرنى بقصة عطيل لشكسبير والأمين ياجو التى جسدتها على المسرح، وقصة الملك لير، وما يحدث للناس بسبب الثقة المطلقة فى أشخاص لا يصونوها".