طقس الأحد .. ارتفاع تدريجي في درجات الحارة والعظمى بالقاهرة 30 | فيديو

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني وليندا عبداللطيف، حالة الطقس اليوم، الأحد، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، وأن يكون الطقس حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية صباحا ومائلا للبرودة ليلا على الأنحاء كافة .

وهذا بيان بدرجات الحرارة: القاهرة العظمى 30 والصغرى 18. الإسكندرية العظمى 28 الصغرى 19 مرسى مطروح العظمى 28 والصغرى 16. سيوة العظمى 29 والصغرى 13. بورسعيد العظمى 27 والصغرى 18. دمياط العظمى 27 والصغرى 17. الإسماعيلية العظمى 30 والصغرى 17. السويس العظمى 30 والصغرى 15. العريش العظمى 28 والصغرى 16. سانت كاترين العظمى 26 والصغرى 12. طابا العظمى 28 والصغرى 17. شرم الشيخ العظمى 31 والصغرى 20. الغردقة العظمى 30 والصغرى 20. الفيوم العظمى 30 والصغرى 15. بني سويف العظمى 30 والصغرى 19. المنيا العظمى 30 والصغرى 15. أسيوط العظمى 30 والصغرى 14. سوهاج العظمى 31 والصغرى 15. قنا العظمى 31 والصغرى 15. الأقصر العظمى 32 والصغرى 15 أسوان العظمى 33 والصغرى 16. الوادي الجديد العظمى 30 والصغرى 12.