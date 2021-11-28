المغرب.. طريقة عمل السفة المدفونة بالخطوات

السفة المدفونة من الأكلات المغربية الشهيرة، ويمكن تقديم السفة المدفونة بطريقة مميزة وشهية.
وإليك طريقة تحضير السفة المدفونة بالخطوات.
مقادير السفة المدفونة:
2 كيلو دجاج قطع وسط بدون جلد
3 بصلة مفرومة
ربع كيلو زبيب
1 و نصف ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملح حسب الرغبة
1 عود قرفة
1 ونصف ملعقة كبيرة سمن مغربي
قليل من زيت نباتى
1 ملعقة كبيرة بهارات
1 و نصف ملعقة صغيرة زعفران شعر
2 نجمة الينسون
الصوص:
ربع كيلو قراصيا
كيلو مشمشية
ربع كيلو تين مجفف
2 و نصف ملعقة كبيرة عسل نحل
1 و نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
ملح
1 عود قرفة
1 ملعقة كبيرة زبدة الشعرية
2 كيلو شعرية بلدى
ماء مغلى
ربع كوب زيت نباتى
2 كوب لبن
2 ملعقة كبيرة زبدة
التزيين:
1 كوب لوز مقشر محمر
1 كوب تمر نصف
كوب سمسم محمص
لوز مجروش
طريقة تحضير السفة المدفونة:
* يشوح البصل في الزيت والسمنة على النار
* تضاف قطع الدجاج والملح والفلفل الأسود والقرفة والكركم والبهارات والزعفران والينسون
* تشوح قطع الدجاج مع الخليط
* يضاف القليل من الماء
* يترك الخليط على النار حتى النضج
الصوص:
* توضع الشعرية في طبق التقديم
* ترص قطع الدجاج ثم المزيد من خليط الشعرية
* يترك الخليط على النار حتى يغلظ قوام الصوص
* تدهن الشعرية بالزيت
* توضع على حمام بخار لمدة 15 دقيقة
* تدهن مرة أخرى بالزبدة واللبن والفانيليا وتوضع على حمام البخار لمدة حوالى 15 دقيقة أخرى
* يمكن أن تكرر الخطوة السابقة مرة ثالثة حتى تمام نضج الشعرية
* يضاف الصوص على الوجه ويزين الوجه باللوز والتمر
* تقدم السفة