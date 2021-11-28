مديرة منطقة مصر القديمة الطبية تؤكد توفر جميع اللقاحات.. فيديو

أكدت الدكتورة ريهام عزمى، مديرة منطقة مصر القديمة الطبية، توفر جميع اللقاحات “فايزر وجونسون وسينو فارم وأسترازينكا”، مشيرة إلى أن التلقيح يتم من خلال الفئة العمرية.

وقالت مديرة منطقة مصر القديمة الطبية، خلال حوارها ببرنامج “الآن”، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، إنه من سن الـ 15 حتى الـ 18 يحصلون على لقاح فايزر، والأكثر من ذلك مسموح له أى لقاح.

وأضافت أن أصحاب الأمراض المزمنة يفضل لهم “سينو فارم” أو “فايزر”، وأسترازينكا وجونسون متاحان للأشخاص العاديين.

وأوضحت مديرة منطقة مصر القديمة الطبية، أن الفارق بين الجرعتين الأولى والثانية أصبح من 28 إلى 30 يوما، منوهة إلى أن إقبال المواطنين حالياً كبير.