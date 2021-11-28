د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

في ليلتي العادية التي أعتدت فيها بقراءة الأخبار السياسية وتحليل الأزمات المتضاربة التي تشغل العالم ومتابعة المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاحترافية الدولية، فكري منشغل ومشتعل بالأزمات الدولية، واذا برسالة رقيقة من الدكتورة الصديقة التي تحترف مهنة التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة تحمل دعوة لحضور الاحتفال باليوم العالمي للمعاق!

والتعجب من كلمة معاق إذا كان هذا هو الاسم الرسمي او المعتاد لهذا اليوم فيجب أن يتم تصحيحه لليوم العالمي لأصحاب التحدي الأعظم لأصحاب الهمم لأصحاب القدرات الخاصة.

فبينما افكر في هذا اليوم وكيف اتمم الحضور وهو اليوم الذي قمت بترتيب أموري لشراء سيارتي الجديدة التي هي أكثر حداثة وتقنية فسوف استغني عن عصا الغيارات واريح ساقي اليسري حتي المفتاح لم تعد يدى باستعماله لتشغيل السيارة الجديدة ظناً مني اني متعبة من القيادة ولما لا اقوم علي راحتي ومواكبة التطور الذي صنعة الإنسان من أجل الإنسان , واذا بي أتخذ القرار بتأجيل شراء السيارة ليوم واحد واستحمل بقا معلش!!!

وبحضور الاحتفال وجدت كتيبة قوية من ذوي الاحتياجات الخاصة مدربة علي عمل عروض مسرحية وفنية ومناقشات لقضايا معاصرة تفوق قدراتهم تحدى أبهر الجميع التصفيق الحاد ملأ قاعة الاحتفال و الدموع تغرغر في عيني , كيف أستطاع هؤلاء الأطفال فعل كل هذا الإبداع وهم لا يملكون كل ما نملك ؟ ما هذه القدرة الفائقة والأمل الذي يملأ أعينهم ؟ بالرغم أن منهم فاقد البصر! ومن يمشي علي كرسي بعجل !

لكن أنعم الله عليهم بنعمة البصيرة , وقدرة التحدى والقوة , انتهي الاحتفال واذا بأختي التي تصغرني بسنوات التي نصحتها أن تذهب لتطمئن علي صحتها ضمن فعاليات مبادرة الحفاظ علي صحة المرأة التي تنتهجها الدولة , تحدثني تليفونيا ( قمت بالفحص وقامت الطبيبة بتحويلي لمستشفي الأورام بالإسماعيلية) في لحظة لم أشعر بها من قبل أناملي شٌلت , وتفكيرى أختل جسدى هزل ظللت في مكاني ساعتين متواصلتين لا أفكر في شيء خلل في كل انظمة الجسم , الي ان اصبحنا وذهبنا سويا للمستشفي , شاهدت ما لم أشاهده من قبل ناس من محافظات مختلفة بين الأشعة و المسح و الكيماوي والفحص وتكدس بساحات الانتظار, ما هذا العالم ؟ ما هذه المعاناة؟ ما هذه الابتسامة التي ترتسم علي وجوههم طول الوقت ؟ رغم ما هم عليه !

حمداً لله حمداً كثيراً أختي بخير وأنا من سعادتي وإدراكي بأني في نعم لا تعد و لا تحصي كنت أود الرجوع لمحافظتي جرياً من الفرحة أعتقد أن الله أكرمني بساقين وذراعين وعقل وعينان أنا أقوي من أي تقنيات وأفوق كل التحديات أنا إنسان.