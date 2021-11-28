بعد الشفاء من كورونا.. نصائح لاستعادة حاستي التذوق والشم

قدمت الدكتورة نيتيكا كوهلي، ممارس الأيورفيدا، عبر حسابها على Instagram، أفضل الوصفات لاستعاد حاسة التذوق والشم بعد الشفاء من فيروس كورونا، وتحدثت عن الطرق التي يمكنك من خلالها استعادة حاسة التذوق والشم بالعلاجات المنزلية.

زيت السمسم

أكدت كوهلي أن زيت السمسم، مفيد للغاية في تحسين وظيفة الجهاز الهضمي، لذا يقترح استخدام قطرة واحدة من الزيت في كل فتحة أنف كل يوم "لمدة شهر على الأقل لتحقيق أفضل النتائج".

زنجبيل

الزنجبيل مضاد قوي للأكسدة، ولاستخدامه في استعادة الطعم والرائحة، يقترح الدكتور كوهلي تناول قطعة صغيرة من الزنجبيل الخام يوميًا على فترات منتظمة، فـ"الرائحة القوية للزنجبيل يمكن أن تساعد في تعزيز حاسة التذوق والشم".

حافظي على رطوبتك

من المحتمل أن يكون شرب الماء أحد أسهل التغييرات في نمط الحياة لإدماجها في روتينك اليومي. إلى جانب مساعدة جسمك على تنظيم الحرارة والحفاظ على رطوبة بشرتك، قد يساعد الماء أيضًا في استعادة حاسة التذوق والشم.

تقول الدكتور كوهلي، إن شرب الماء بانتظام سيضمن لجسمك التخلص من السموم، ويحافظ على ترطيب الجسم.