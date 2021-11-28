خسائر مادية وبشرية كبيرة.. التحالف العربي ينفذ 15 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم، الأحد، عن تنفيذ 15 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والجوف.

ووفقا لشبكة "العربية"، أكد التحالف أن العمليات الاستهدافية أسفرت عن تدمير 9 آليات وخسائر بشرية بصفوف ميليشيا الحوثي وصلت 110 عناصر.

وقال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أمس السبت، إنه نفذ ضربات جوية لأهداف عسكرية في صنعاء.

وأضاف التحالف في بيان له بثته قناة "الإخبارية" السعودية، : "نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء".

ومساء الجمعة، نشر التحالف مجموعة من الصور الاستخبارية والفضائية، توضح عملية استهداف معسكر دار الرئاسة في صنعاء، فجر الجمعة.

وتبين الصور "تفاصيل ارتباط قصر دار الرئاسة بمنشأة سرية تحت الأرض تقع جنوب دار الرئاسة وترتبط بجبل النهدين" بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت "واس" أن ”الصور توضح آثار ما بعد القصف لاستهداف طائرات التحالف عملية نقل أسلحة من المنشأة السرية، بعد استهداف التحالف لها قبل يومين“.

وكان التحالف، أعلن في وقت متأخر من ليل الخميس، شن ضربات جوية ضد أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

ومن بين الأهداف معسكر دار الرئاسة، الذي تم استهدافه، بعد عملية استخبارية دقيقة، حيث أشار البيان إلى أن التحالف "رصد تحركات لنقل أسلحة نوعية بعد الاستهداف الأخير للمعسكر".

