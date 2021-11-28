هاني سرحان: استغرقت 4 أشهر قبل كتابة الجزء الثاني من "الاختيار"

قال هاني سرحان، مؤلف الجزء الثاني من مسلسل “الاختيار"، إنه انتابه القلق الشديد خلال كتابة الجزء الثاني من مسلسل الاختيار، مشيرا إلى أن أصعب ما واجهه هو تقديم عمل يلاقي توقعات الجمهور، وأن تكون على قدر المسئولية والتوثيق المطلوب منه.

وأوضح “سرحان”، خلال تصريحاته بندوة بمهرجان القاهرة السينمائي، أنه قضى ٤ أشهر في التحضير قبل كتابة العمل وقراءة كتب ومذاكرة مهمة.

يذكر أنه يعقد مساء اليوم، ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ٤٣، حلقة نقاشية بعنوان "مقدمة لنوع جديد أحدث ثورة في الدراما الرمضانية".

يتحدث خلال الحلقة، كل من الفنان إياد نصار، والسيناريست هاني سرحان، والمخرج بيتر ميمي، فيما يدير الإعلامي عمرو عبد الحميد، مهمة مناقشة المتحدثين وإدارة الحلقة.