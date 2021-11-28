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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة تنظم لقاء للاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى

صدى البلد

 

نظمت وزارة الشباب والرياضة، لقاء مجمع للاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بالمدينه التعليميه بأكتوبر، وذلك خلال الفترة من 27 حتى 3 ديسمبر ، و   عقد اجتماع فنى أمس لإدارة الموهبة بمشرفي العموم بمحافظات الجمهوريه .

و تم اليوم تنظيم رحلة ترفيهية للاعبين فى منطقة الأهرامات، لمشاهدة عظمة الحضارة المصرية، بهدف رفع الوعى السياحى والاثرى لديهم وتعريفهم بتراثهم الحضارى والاثرى حيث تم تقديم شرح مبسط عن منطقة الأهرامات.
 

أوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أنه يتم من خلال المشروع العمل على إعداد أبطال قادرة على المنافسة، وتحقيق انجازات للرياضة المصرية، في ضوء التطور  الذي تشهده منظومة الرياضة التى تلقى كافة أنواع الدعم من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

يشار إلى أن مشروع الموهبة والبطل الأوليمبى يُعد أحد المشروعات القومية الواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية،  وهو من ضمن الأهداف الإستراتيجية للوزارة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الذى يتم تنفيذه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن، ودوره في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية.

الجدير بالذكر أن المشروع يستهدف الموهوبين رياضياً في 13 لعبةهي " العاب القوى، التايكوندو، الجودو، المصارعة، الكاراتيه، رفع الأثقال، الملاكمة، تنس الطاولة، الاسكواش، كرة السلة، كرة اليد، كرة القدم، والهوكي الذى تم ضمه حديثا " .

كرة السلة وزير الشباب الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي

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