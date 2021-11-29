ضبط 87.108 أشخاص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال شهر.. تقرير

«حفاظاً على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهات تداعيات انتشار فيروس كورونا،فقد شنت وزارة الداخلية على مدار شهر نوفمبر 2021 عدة حملات أمنية لضبط 87.108 شخصاً لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية».

صدى البلد يرصد في التقرير التالي جهود وزارة الداخلية على مدار شهر نوفمبر 2021 في مواجهة الحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي يوم الأحد 28 نوفمبر

واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (8449) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (8426) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (23) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة و تحرير (884) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق و ضبط (221) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1329) أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة و جار استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وفي يوم الجمعة 26 نوفمبر

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (8740) شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (8708) أشخاص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (32) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (851) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (226) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1338) أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة و جار استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وفي يوم السبت 27 فبراير

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (8193) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (8155) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (38) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة و تحرير (870) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (221) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1341) أرجيلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجار استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وفي يوم الأربعاء 24 نوفمبر

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (8771) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (8731) شخص ، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (40) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة و تحرير (881) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق و ضبط (242) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1386) أرجيلة.

وفي يوم السبت 20 نوفمبر

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (8252) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (8215) شخص ، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (37) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (970) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق و ضبط (226) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1254) أرجيلة.

وفي يوم الخميس 18 نوفمبر

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (9081) شخص لعدم ارتداء الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (9034) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (47) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (938) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق و ضبط (212) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1356) أرجيلة.

وفي يوم الأحد 14 نوفمبر

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (8844) شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (8820) شخصا ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (24) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة و تحرير (916) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق و ضبط (268) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1516) أرجيلة.

وفي يوم الأحد 7 نوفمبر

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (8933) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (8901) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (32) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة و تحرير (960) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (264) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1445) أرجيلة.

وفي يوم السبت 6 نوفمبر

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (8787) شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (8740) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (47) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (989) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (268) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1421) أرجيلة.

وفي يوم الجمعة 5 نوفمبر

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (9058) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (9017) شخص ، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (41) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة و تحرير (947) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق و ضبط (253) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالي مضبوطات (1397) أرجيلة.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية .