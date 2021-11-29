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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حقيقة حجب تيليجرام في مصر.. "حظر أم عطل" تساؤل يثير غضب رواد السوشيال ميديا

تيليجرام
تيليجرام

أبلغ عدد من مستخدمي تطبيق المراسلة الروسي تيليجرام Telegram في مصر، عن توقف الخدمة لساعات مساء الأحد الموافق 28 نوفمبر ما أثار غضب آلاف المستخدمين.

حقيقة حجب تيليجرام في مصر

تعرض تطبيق تيليجرام إلى عطل فني صغير، أدى إلى انقطاع خدمة التراسل عن مستخدميه في مصر، وتسبب العطل في توقف الخدمة بالكامل في المنطقة ولم يتمكن المستخدمين إرسال أو استقبال الرسائل، أو إجراء المكالمات الصوتية والمرئية.

 

 

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غضب بين رواد السوشيال ميديا بسبب عطل تيليجرام

وأثار عطل تيليجرام غضب كثيرين من مستخدمي التطبيق، وسارع المستخدمون الغاضبون إلى منصة تويتر للإبلاغ عن المشكلة، حيث أشار البعض في تغريداتهم إلى أن السبب الرئيسي وراء العطل هو حجب تيليجرام في مصر كما حدث سابقا.

وفيما أوضح بعض مستخدمي تيليجرام في مصر، أنهم تمكنوا من استخدام التطبيق مرة أخرى، وذلك عن طريق حل خاص من خلال استخدام تطبيقات الشبكة الافتراضية VPN، مما منحهم القدرة على الاتصال بشبكة خارج الدولة، لتزويد تطبيق المراسلة بعنوان IP من خارج مصر.


ولم تشير خريطة الأعطال بموقع Downdetector، إلى وجود مشكلة بتطبيق التراسل خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يزيد الأمور تعقيدا حيث اعتقد الأشخاص الذي يواجهون مشكلة بالتطبيق، أن العطل يرجع إلى حجب تيليجرام في مصر.


وأشار بعض المتخصصين في مجال التقنية، أنه ربما يكون السبب وراء عطل تيليجرام هو ضعف شبكات الانترنت وشبكات الواي فاي، كما رجحت بعض الآراء أنها قد تكون مشكلة فنية داخل التطبيق نفسه.

الجدير بالذكر أن تيليجرام، يعد تطبيق التراسل الأقوى المنافس لـ واتساب، أطلقه رجل الأعمال الروسي بافيل دوروف، لأول مرة خلال عام 2013، ويبلغ عدد مستخدميه حاليا أكثر من 900 مليون مستخدم نشط حول العالم.

تغريدات المستخدمين على عطل تيليجرام
تغريدات المستخدمين على عطل تيليجرام
تغريدات المستخدمين على عطل تيليجرام
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