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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حارس فاركو على رأس قائمة "يانكون" لدعم حراس الأهلي

حراس الاهلي
حراس الاهلي

قال محمد شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية "etc" : في تطور سريع للأحداث حسم البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الأهلي موقفه من ضم حارس في الفترة القادمة.


وتابع : أبلغ ميشيل يانكون الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني أن الفريق  بحاجة الفريق لحارس مرمى خلال الفترة المقبلة رغم وجود الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.


واكمل :  أن يانكون رتب الحراس التي نالت اعجابه ويرغب في التعاقد معها كالتالي : محمد صبحي حارس فاركو ومحمود جاد حارس أنبي والمهدي سليمان حارس بيراميدز ومحمد بسام حارس طلائع الجيش

وأضاف : ان مدرب الحراس أكد علي ضرورة ضم احدهما ليكون بمثابة المنافس الشرس لمحمد الشناوي والذي يحتاج إلي فترة راحة لاستعادة تركيزه الفني والبدني بعد الضغوط النفسية والعصبية التي عاشها علي مدار الفترة الماضية .


وكانت لجنة التخطيط في النادي الأهلي برئاسة محسن صالح، اقترحت على بيتسو موسيماني منذ الصيف الماضي، ضم حارس مرمى جديد وشاب ولكن المدرب رفض ذلك ويواصل تمسكه برفضه قدومي أي حارس في الميركاتو الشتوي المقبل

ميشيل يانكون النادي الأهلي بيتسو موسيماني محمد الشناوي علي لطفي مصطفى شوبير

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