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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

باللحم أو الجبن طريقة عمل اللازانيا

اللازانيا
اللازانيا

إذا كنت من  عشاق المطبخ الأيطالى فلن تجدى أشهى من أطباق اللازانيا إليك طريقة تحضيرهب بالمقادير والخطوات لأشهر الشيفات سواء باللحم أو الجبن 

اللازانيا بالجبن للشيف أميرة شنب 
 

المقادير لتحضير اللازانيا:

كوب ونصف من الحليب
1 كوب جبنة موتزاريلا مبشورة لايت
1/2 كوب أوراق ريحان طازج
ملعقتين كبيرتين من الزبدة
4 ملاعق كبيرة دقيق
ثمرتين كوسة مقطعة شرائح
كوب صلصة طماطم مخففة
كوب جبنة ريكوتا مفتتة
12 15 شريحة لازانيا
لحم معصج

طريقة التحضير:

في إناء ضعي الزبدة وأضيفي الدقيق وقلبي ثم الحليب ثم ارفعيه على النار 5 دقائق أخرى وتبلي بالملح والفلفل.

فى صينية بايركس ضعي ثلث كمية البشاميل ثم رصي طبقة من أوراق اللازانيا ثم رصي اللحم المعصج ثم وزعي طبقة من البشاميل ورشة جبنة موتزاريللا وطبقة من اللازانيا.

ضعي باقي البشاميل على الوجه ثم وزعي الجبنة المفتتة والجبنة الموتزاريلا وضعيها فى الفرن.
 

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اللازانيا باللحم المفروم للشيف أميرة شنب 

 

المكونات :
1. شرائح لازانيا
2. 500 جرام لحم مفروم
3. حبتين بصل مفروم
4. حبيتين ثوم مفروم
5. كوب جبنة موتزاريلا مبروشة
6. 1/2كوب جبنة بارميزان مبروشة
7. كوب صلصة طماطم
8. ملعقة كبيرة معجون طماطم
9. 100 جرام زبدة
10. ملعقة صغيرة ريحان
11. 1/2ملعقة صغيرة فلفل أسود
12. رشة ملح
طريقة تحضير البشاميل
1. كوب دقيق
2. 4 أكواب لبن
3. 150 جرام زبدة
4.1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
5.1/2 ملعقة صغيرة ملح
طريقة عمل اللازانيا
1. يتم تحضير البشاميل من خلال وضع إناء على النار، ثم نذوب فيه مكعبات الزبد، ونضيف الدقيق، ويقلب بملعقة خشب حتى يتشرب كل الزبد.
2. نضع الحليب تدريجيًا مع التقليب أثناء سكبه، حتى لا تأتى كتل داخل البشاميل، وعندما يصبح الخليط متجانس نغلق النار ونضع الفلفل الأسود والملح
3. أما بالنسبة لحشوة اللازانيا، فنضع وعاء آخر على النار، ونذوب فيه مكعبات الزبدة، ثم يضاف البصل والثوم المفروم ويقلى حتى يذبل.
4. تضاف اللحمة وتقلى حتى يتغير لونها، ثم نتبلها بالقرفة، والفلفل الأسود والملح، وتقلب جيدًا.
5. نضيف صلصة ومعجون الطماطم، ونضع الماء على اللحمة وتترك على نار هادئة مع التحريك، حتى تنضج اللحمة كليًا ونرفعها من على النار.
6. نحضر صينية فرن زجاجية، ونسكب طبقة من البشاميل، تغطى بطبقة من شرايح اللازانيا، وتوزع فوقها طبقة من الحشوة ثم طبقة اخرى من البشاميل وفوقها طبقة من جبنة الموتزاريلا، تكرر العملية حتى تنتهى الكمية.
7. رش الجبن البارميزان على الوجه، ثم ندخل الصينية إلى الفرن، وتترك لمدة ما بين 25 إلى 30 دقيقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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