كأس الكونفدرالية.. نواذيبو الموريتاني يتعادل مع القطن الكاميروني بدون أهداف

تعادل نادي نواذيبو الموريتاني مع القطن الكاميروني بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما على الملعب الأولمبي في نواكشوط، ضمن منافسات مرحلة الذهاب من الدوري التمهيدي الثالث لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المؤهلة لدوري المجموعات.



وعانى نادي نواذيبو الموريتاني من غياب أبرز لاعبيه المشاركين في كأس العرب.



وسبق لنادي نواذيبو تخطي الدور ذاته منذ موسمين وبلوغ دوري المجموعات، لأول مرة في تاريخه، وخرج من دوري المجموعات، ويطمح للوصول لذات الدور للمرة الثانية في تاريخه، حيث يريد الظهور بوجه مغاير لما ظهر به خلال مشاركته الأولى في نفس البطولة التي تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية على مستوى القارة الإفريقية بعد مسابقة دوري الأبطال.