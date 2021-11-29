بايدن يعقد اجتماعًا طارئًا حول تطورات متحور "أوميكرون"

عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعًا طارئًا مع فريقه الاستشاري لجائحة كورونا في ظل ظهور حالتي إصابات في كندا بمتحور أوميكرون الفيروسي.



وأفادت مصادر بأن هذا الاجتماع الطارئ جاء بعد عودة الرئيس الأمريكي من عطلته بمناسبة عيد الشكر والتي قضاها في ولاية ماساتشوسيتس.



وحين سئل بايدن من بعض الصحفيين عما إذا كان يدرس إمكانية فرض حظر إضافي على السفر، لم يوضح خططه لكنه أشار إلى أن لديه الكثير لكي يقوله بشأن استجابة البلاد للمتحور الجديد.



وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم السبت الماضي فرض حظر على مواطني جنوب أفريقيا وسبع دول أخرى لدخول الأراضي الأمريكية ردا على انتشار متحور أوميكرون هناك.



ولاحظ مراقبون أن الولايات المتحدة لم تكن قد حظرت مواطني نيجيريا من دخول أراضيها، وهي الدولة التي سافر إليها المواطنان الكنديان المصابان بمتحور أوميكرون مؤخرا.



ونشر البيت الأبيض تغريدة على تويتر تتضمن ما أفاد به الدكتور أنتوني فاوتشي كبير المستشارين الطبيين للرئيس بايدن وذكر فيه أن الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لكورونا تعد أقوى وقاية متاحة ضد الفيروس ويوصى به لمن تلقى اللقاح الكامل من الكبار.