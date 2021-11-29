أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الاثنين 29-11-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الاثنين الموافق 29 نوفمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 17.631 جنيه، والبيع 17.8082 جنيه.

وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 20.845 جنيه، والبيع 21.0019 جنيه.

فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.2264 جنيه، والبيع 12.3742 جنيه. ‏

سجل الكرون‏ ‏الدانمركي‏ للشراء 2.3708 جنيه، والبيع 2.3957 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم



وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.7258 جنيه، والبيع 1.746 جنيه.

كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.7083 جنيه، والبيع 1.7278 جنيه.

وسجل الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.8844 جنيه، والبيع 17.0512 جنيه.

سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.735 جنيه، والبيع 13.8948 جنيه.

وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.1294 جنيه، والبيع 11.251 جنيه.