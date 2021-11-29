ترشيد الإنفاق ومواجهة كورونا الأبرز.. جامعة القاهرة تصدر قرارات مهمة في اجتماع مجلسها اليوم

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة واستعراض الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية، وتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق، والحد من تفشي فيروس كورونا داخل الجامعة ومنشآتها، بمشاركة المستشار عمر مروان وزير العدل وعضو مجلس الجامعة.

وجاءت تكليفات الدكتور محمد الخشت كالتالي:

-تكليف عمداء الكليات والمعاهد، بالمتابعة والتأكد من تحقيق الأهداف الاستراتيجية المعلنة للجامعة وتفعيل مؤشرات الأداء الأساسية لتحديد مدى التقدم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية خلال السنوات الخمس القادمة.

- تتولى الكليات إعداد خطة فرعية مستمدة من خطة الجامعة كل فى مجال تخصصها ووضعها قيد التنفيذ وفق برنامج سنوي، بحيث تتطابق مع الغايات الاستراتيجية لخطة الجامعة (الرؤية والرسالة والقيم الحاكمة)، ومراجعة كل كلية برامجها أو الخدمات التي تقدمها والمبادرات والأنشطة التي تتولى القيادة بها للتأكد من مطابقتها مع الخطة الاستراتيجية للجامعة، وربط كل خطط التشغيل بالموازنة السنوية للجامعة حتى يمكن توفير الإمكانات المالية بما يتناسب مع الأولويات الاستراتيجية للجامعة.

-تصميم نموذج لتقييم الأداء على مستوى الجامعة والوحدات التنظيمية فى ضوء الأولويات الاستراتيجية المحددة في خطة الجامعة.

-التأكيد على ضرورة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

-على عمداء الكليات والمعاهد الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا وتكثيف المتابعة الميدانية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد داخل الجامعة ومنشآتها، محذرًا من التهاون في تطبيق قرارات مجلس الوزراء.

- اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والمعامل والمباني والمدن الجامعية لضمان سلامة جميع المشاركين في المنظومة التعليمية.

- استعرض مجلس جامعة القاهرة معدلات تطعيم الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس باللقاح وتوفير لقاح فايزر للطلاب تحت سن 18 عاما، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء بإسراع عمليات التطعيم للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات.

- مجلس الجامعة التصور الأكاديمي لإنشاء كلية علوم وتكنولوجيا الفضاء وذلك في إطار تنفيذ رؤية الجامعة للتحول إلى جامعة من الجيل الرابع لتواصل العمل نحو التطور العالمي ومواكبة التطور التكنولوجي ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة ووظائف المستقبل.

- وافق المجلس على طباعة التقرير الاستراتيجي الأفريقى الرابع عشر والصادر عن كلية الدراسات الأفريقية العليا لمتابعة الأحداث الجارية والتي تهم الشأن الأفريقي والأمن القومي المصري.

- وافق المجلس على تخفيض المصروفات الدراسية الخاصة ببرنامج ماجيستير التقنية الحيوية ودكتوراه الفلسفة في التقنية الحيوية (بيوتكنولوجي) بنسبة 50%.

- وافق المجلس على تعديل لوائح برنامج دبلوم وماجستير هندسة إنتاج الغاز، وبرنامج ماجستير هندسة المخاطر.