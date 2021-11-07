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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

طلاب من أجل مصر في ورشة عمل اليوم ضمن فعاليات مبادرة الملتقى الأول بجامعة القاهرة

صدى البلد

تنظم مبادرة طلاب من أجل مصر، اليوم، ورشة عمل للوفود الطلابية المشاركة من جميع الجامعات المصرية وذلك ضمن فعاليات الملتقى الأول للمبادرة والتي تستضيفها جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وتقام تحت شعار (معًا بالعلم والعمل)، كما ستزور الوفود المشاركة بانوراما حرب 6 أكتوبر واحتفالية بمسرح البالون التابع لوزارة الثقافة.

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وتهدف فعاليات ملتقى طلاب من أجل مصر إلى الانفتاح وتبادل الرؤى بين طلاب الجامعات المصرية والتعرف على الثقافات المختلفة واكتساب مهارات جديدة وفتح المسارات أمام الطلاب وتذليل العقبات من أجل مستقبل أفضل لهم ولمصر.

جدير بالذكر أن مبادرة من أجل مصر هي أسرة طلابية تسعى لتكوين مجتمع طلابي قوى متطور يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، وتهدف في سبيل تحقيق رؤيتها إلى إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم، وتقديم أحدث الوسائل التجريبية للطلاب الجامعيين في مختلف المجالات التنموية، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب لدفعهم نحو المساهمة الفعالة في خطة التنمية المستدامة، ودعم طلاب الفرق النهائية والشباب الخريجين لوجستيا لاقتحام مجال ريادة الأعمال وإنجاح تجاربهم العملية، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية والجامعات المختلفة في أنحاء العالم لتبادل التجارب وتطوير المهارات.

الاتحاد الأوروبي التنمية المستدامة جامعة القاهرة وزارة الثقافة التنمية المستدامة 2030 الجامعات المصرية

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