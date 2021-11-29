وكيل زراعة الفيوم يشدد على جهاز المكافحة بالمتابعة المستمرة على الزراعات

قامت لجنة جهاز المكافحه برئاسة المهندس فؤاد محمد مدير عام المكافحه و المهندس فكري سلطان والمهندس شعبان جلال عبد التواب والمهندسة هناء عبدالتواب بالمرور على زراعات القمح والبنجر ببلاد مركز الفيوم زاوية الكرادسه و منشأة عبدالله ومنشاة بغداد ودسيا وبلاد مركز اطسا منشأة رحمى ومطول ومنشاة حلفا وتم فحص الزراعات الشتويه وعمل نصائح إرشادية للمزارعين.



جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعه بالفيوم قامت لجنه من ادارة المكافحه بالمديريه بالمرور على الزراعات الشتويه وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتواصل مع المزارعين وحل جميع مشاكلهم وكيفيه التصدى للآفات الزراعية.

وذلك بحضور المهندس فيصل رجب عبدالرازق والمهندس لطفي عاشور والمهندس عباس عبد القادر مكافحه الاداره بمركز اطسا.

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