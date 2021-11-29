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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتماع بديوان محافظة قنا لاعتماد التصميم النهائي لمشروع تطوير كورنيش النيل ..صور

اجتماع اعتماد تصميم
اجتماع اعتماد تصميم كورنيش مدينة قنا

استعرض اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، التصميم النهائي لمشروع تطوير الجانب الشرقي من كورنيش مدينة قنا ، و الذى يعدُ المتنفس الوحيد لأهالي مدينة قنا.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، بحضور حازم عمر ، نائب المحافظ، والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، وكلا من: الدكتور عبد الله العطار ، والدكتور حسام طاحون أستاذا التخطيط العمراني بجامعة القاهرة و استشاريَّا مشروع تطوير كورنيش النيل.

 

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أكد محافظ قنا ، أهمية المشروع لكونه أحد أهم المشروعات الكبرى التى سوف تساهم فى تنشيط حركة السياحة والتجارة داخل المحافظة ، لذلك سوف يتم عمل رحلات نيلية للسياح من المرسى النيلى إلى مرسى معبد دندرة ، بهدف إتاحة المزيد من أماكن الجذب السياحي للمحافظة ، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب ، مشدداً على ضرورة سرعة الانتهاء من مستندات الطرح لبدء الأعمال.


وأضاف الداودى ، أن مشروع تطوير الجانب الشرقي من كورنيش مدينة قنا من المشروعات التي يمولها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، من خلال تطوير النماذج التنموية الحضرية والريفية، والتي يمكن تطبيقها في قري ومدن أخري بكل أنحاء الجمهورية، كما يعمل البرنامج على تعظيم الاستفادة من الاستثمارات .

و تابع محافظ قنا ، وتحسين جودة الحياة للمواطنين ، والارتقاء بالمستوى المعيشي بالقرى والمدن المصرية، ومن ثم رصد فريق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر العديد من المناطق المقترح إقامة نموذج للتنمية الحضرية بها داخل محافظة قنا، و وقع الاختيار على منطقة كورنيش مدينة قنا كنموذج تنمية حضرية يمكن تعميمه على مستوى محافظات الصعيد.


محافظة قنا نظمت في وقت سابق مسابقة بهدف الحصول على تصور وتصميم معماري كامل لمشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة قنا، حيث تم الإعلان عن فوز ثلاث متسابقين في أغسطس الماضي بعد تقييم أعضاء لجنة التحكيم للأعمال المقدمة من المتسابقين والمكاتب الهندسية المختلفة ، كما تم الاستعانة بتلك التصميمات في تنفيذ التصميمات النهائية للمشروع .

 

اجتماع اعتماد تصميم كورنيش مدينة قنا
اجتماع اعتماد تصميم كورنيش مدينة قنا
اجتماع اعتماد تصميم كورنيش مدينة قنا
اجتماع اعتماد تصميم كورنيش مدينة قنا
اجتماع اعتماد تصميم كورنيش مدينة قنا
اجتماع اعتماد تصميم كورنيش مدينة قنا
اجتماع اعتماد تصميم كورنيش مدينة قنا
قنا كورنيش كورنيش النيل محافظ قنا برنامج التنمية المحلية السياحة المشروعات

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