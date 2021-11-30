بكل فخر صنع في مصر.. الشروط الكاملة للحصول على العلامة للقطاع الصناعي

تمنح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، علامة بكل فخر صنع في مصر، للمنشآت المستوفاة للشروط، حيث تقدم الهيئة مساعدة الشركات المصرية في الحصول على علامة "بكل فخر صنع في مصر" من خلال إصدار خطاب موجه لمركز تحديث الصناعة يحدد نسبة المكون المحلي استيفاء لأحد شروط الحصول على العلامة.

ووجه مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، تحذيراً شديداً للمؤسسات التي تضع علامة “بكل فخر صنع في مصر” على منتجاتها دون الحصول على هذه العلامة من المركز.

وشدد المركز على أنه الجهة الوحيدة المنوط بها منح العلامة للمصانع، ويتم استخدامها بكود الحماية الخاص طبقا للشروط المعمول بها، وسيخضع المخالف الملاحقة القانونية طبقاً للقانون رقم 41 لسنة 1941 والقانون 82 لسنة 2002 وكذلك القرار الوزاري رقم 616 لسنة 2016.

وأطلقت وزارة التجارة والصناعة فى أغسطس 2016 علامة “بكل فخر صنع فى مصر”، بهدف دعم المنتجات الوطنية ومواجهة الاستيراد، حيث يعد الحصول على العلامة تأكيدًا على الجودة الجيدة التى تتمتع بها منتجات الشركات التى حصلت عليها.

ونجح مركز تحديث الصناعة خلال عام 2018 في تسجيل العلامة التجارية “بكل فخر صنع في مصر” ، لدى تصنيف نيس الدولي الخاص بالسلع والخدمات والذي يطبّق لأغراض تسجيل العلامات التجارية ، حيث تعتبر العلامة شعار للشركات المصنعة لمنتج مصري عالي الجودة وتهدف إلى تعريف المستهلك المحلي بتلك الشركات وزيادة القدرات التنافسية للمنتجات المصرية سواء بالسوق المحلية أو خارجياً .

وتميز هذه العلامة الشركات التي تطبق معايير الجودة الشاملة المعتمدة من جهات الاعتماد المصرية أو الدولية عن الشركات الأخرى التي لا تعمل وفقًا لتلك المعايير وخاصة تلك المتواجدة في القطاع غير الرسمي.

ويبلغ عدد الشركات التي تقدمت للحصول على العلامة نحو 280 مصنع ، ليصل عدد الشركات الحاصلة على العلامة نحو 240 شركة ، بينما يجرى تقييم نحو 40 شركة اخرين .

وخلال السطور التالية نقدم شرحاً تفصيلياً حول الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على تلك العلامة والتكلفة المالية اللازمة لها وهي كالاتي :

المستندات المطلوبة

– طلب الالتحاق مرفق به صورة من السجل الصناعي

– صورة رخصة تصنيع سارية.

– صورة من شهادة الجودة المعتمدة وسارية

المستندات المستوفاة

تم تقسيمها إلى شركات لديها شهادة جودة معتمدة وسارية، ويتم تنظيم زيارة من خلال المركز لتقييم الشركة للتأكد من توافر المعايير المطلوبة وتحصل على العلامة مباشرة.

أما إذا كانت الشركة أو المصنع غير متوافقة مع المعايير، فإن مركز تحديث الصناعة يقوم بتحديد احتياجات الشركة للتوافق مع متطلبات الحصول على العلامة، ومساعددتهم للتوافق مع هذه المتطلبات ثم زيارة ميدانية أخرى وبدء إجراءات المنح فى حالة التوافق مع كافة المعايير.

المعايير الأساسية لمنح العلامة

معايير التأهيل: وهي معايير إدارية مفعلة في مجالات الموارد البشرية، والتسويق، والإنتاجية، وترشيد الطاقة وإدارة المخلفات، ونظم إدارة الجودة طبقًا لمجال عمل الشركة، وهذه العلامة تكون صالحة لمدة عامين ثم تجدد .

جهة التقييم والمواءمة والمنح

مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة.

الشركات المستهدفة

الشركات الصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة.

صلاحية العلامة

يتم منح العلامة بمدة صلاحية سنتين وتجدد.