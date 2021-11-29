لبحث العلاقات المصرية الأردنية.. سامح شكري يلتقي الصفدي للمرة الثانية في برشلونة

‏التقى ‎سامح شكري وزير الخارجية اليوم الاثنين، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في اللقاء الثاني لهما في برشلونة لبحث العلاقات الوطيدة بين مصر والأردن وسبل مواصلة تعزيز مجالات التعاون الثنائي، بما يُحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقيّن.

وفور وصوله برشلونة، التقى شكري مع نظيره الاْردني أمس، في إطار التنسيق المستمر بين الشقيقتين مصر والأردن.

وشارك شكري في المنتدى الإقليمي السادس لدول "الاتحاد من أجل المتوسط"، إلى جانب الاجتماع الوزاري الثالث للاتحاد الأوروبي مع دول الجوار الجنوبي.

وأكد أهمية "الاتحاد من أجل المتوسط"، كإطار مؤسسي للتعاون الإقليمي عبر ضفتي المتوسط في عدة مجالات أبرزها البيئة وتغير المناخ والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحول الرقمي وتبادل الخبرات الفنية، وكذا أكد التزام مصر بالعمل مع شركائها في إطار التعاون الأورومتوسطي نحو المزيد من التكامل وفقاً للرؤية التي تبنتها دول الاتحاد منذ نشأته عام ٢٠٠٨.



كما عرض شكري خلال الاجتماع الوزاري الثالث للاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي الأولويات المصرية للتعاون مع الجانب الأوروبي في العديد من المجالات استناداً إلى مبدأ الملكية المشتركة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر ودول الجوار الجنوبي، وتعزيز النفاذ لصادرات هذه الدول إلى الأسواق الأوروبية بما يدعم جهودها في تحقيق الأهداف التنموية

