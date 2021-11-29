لمدة ساعة ونصف.. ماكرون ورئيسي يبحثان هاتفيا تطورات محادثات فيينا

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، آخر التطورات بشأن محادثات فيينا حول الملف النووي الإيراني.

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية إن ماكرون بحث مع رئيسي خلال مكالمة هاتفية استمرت لمدة ساعة ونصف الساعة محادثات فيينا التي استؤنفت اليوم في العاصمة النمساوية.

ويأتي الاتصال في وقت تشهد فيه المحادثات في فيينا تقدما ملحوظا، حيث وصف مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، الاثنين، الاجتماع الأول من الجولة السابعة لمفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، بأنه "ناجح كبير".

من جانبه، أعرب كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري عن تفاؤله عقب اجتماع اليوم في العاصمة النمساوية، في إطار الجولة السابعة للمفاوضات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، مؤكدا أن الأطراف وافقت على التركيز على ملف رفع العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وتشترط إيران على الولايات المتحدة أن تعود للاتفاق، وأن ترفع العقوبات المفروضة عليها، لاستئناف المفاوضات معها وللعدول عن الإجراءات النووية، التي تبنتها ردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.