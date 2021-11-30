أخبار التوك شو.. محامى رشوان توفيق يفجر مفاجأة عن أزمة الميراث.. وتفاصيل جديدة عن متحور أوميكرون

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

النائب أبو العينين يشهد انطلاق ملتقى التوظيف بجامعة القاهرة .. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، تقريرا مصورا عن انطلاق ملتقى التوظيف بجامعة القاهرة بمشاركة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

بمناسبة مرور 10 سنوات.. أحمد موسى يقدم الشكر لـ أحمد صبري والعاملين الموقع الإخباري

هنأ الإعلامي أحمد موسى، العاملين في مؤسسة صدى البلد، بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيسها، مقدما الشكر للكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد الاخباري.

"المصل واللقاح" تكشف مفاجأة بشأن المتحور أوميكرون.. فيديو

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن نسب الوفيات في الدول الأوروبية خلال الموجة الحالية من كورونا مرتفعة بين الأشخاص غير الملقحين.



الصحة: لا يمكن منع أوميكرون من دخول مصر والأهم اكتشافه وتحجيمه.. فيديو

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أنه لا يمكن منع دخول متحور أوميكرون ولكن الأهم من ذلك اكتشافه وتحجيمه وذلك تعليقاً على وجود شخصين مصابين بـ أوميكرون على طائرة إثيوبية قائلاً : " شائعات وليست صحيحة "

وزع تركته وهو حي.. محامى رشوان توفيق يفجر مفاجأة عن أزمة الميراث..فيديو

علق الدكتور مجدي مهران، محامي الفنان رشوان توفيق، على أزمة الفنان رشوان توفيق، قائلا: "الحكاية مؤسفة ومأساة أن تلجأ الابنة للقضاء لمقاضاة والدها، وهي الأزمة التي أثرت على الفنان رشوان توفيق".

متاخدوش أدوية من نفسكم.. الصحة العالمية توجه رسالة للمصريين.. فيديو

كشفت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر أن أعراض متحور أوميكرون ليست سيئة كما قيل في وسائل الإعلام ولكن الانتشار قد يكون أسرع مؤكدة أن أوميكرون قد يصيب الحاصلين على لقاحات كورونا.



ضربني وضربته..عايدة رياض تكشف كواليس عملها مع عادل إمام| فيديو

كشفت الفنانة عايدة رياض، كواليس عملها مع الفنان عادل إمام في فيلم اللعب مع الكبار، قائلة :" الفنان عادل إمام أستاذ كبير".

خلال 45 يوما.. تفاصيل توافر لقاح يقضي على المتحور أوميكرون .. فيديو

كشف الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء بالأكاديمية الروسية، تفاصيل لقاح جديد ضد متحور أوميكرون.

الصحة العالمية تكشف حقيقة إصابة متلقي لقاحات كورونا بمتحور أوميكرون.. فيديو

قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أنه من المحتمل أن يكون متحور فيروس كورونا الجديد سريع في الانتشار، مؤكدة ان متحور كورونا الجديد متواجد حاليا في 11 دولة .