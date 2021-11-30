عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. محامى رشوان توفيق يفجر مفاجأة عن أزمة الميراث.. وتفاصيل جديدة عن متحور أوميكرون

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

النائب أبو العينين يشهد انطلاق ملتقى التوظيف بجامعة القاهرة .. فيديو
عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، تقريرا مصورا عن انطلاق ملتقى التوظيف بجامعة القاهرة بمشاركة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

بمناسبة مرور 10 سنوات.. أحمد موسى يقدم الشكر لـ أحمد صبري والعاملين الموقع الإخباري
هنأ الإعلامي أحمد موسى، العاملين في مؤسسة صدى البلد، بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيسها، مقدما الشكر للكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد الاخباري.

"المصل واللقاح" تكشف مفاجأة بشأن المتحور أوميكرون.. فيديو
قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن نسب الوفيات في الدول الأوروبية خلال الموجة الحالية من كورونا مرتفعة بين الأشخاص غير الملقحين.


الصحة: لا يمكن منع أوميكرون من دخول مصر والأهم اكتشافه وتحجيمه.. فيديو
أكد  الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أنه لا يمكن منع  دخول متحور أوميكرون ولكن الأهم من ذلك اكتشافه وتحجيمه وذلك تعليقاً  على وجود شخصين مصابين بـ أوميكرون على طائرة إثيوبية قائلاً : " شائعات وليست صحيحة "

وزع تركته وهو حي.. محامى رشوان توفيق يفجر مفاجأة عن أزمة الميراث..فيديو
علق الدكتور مجدي مهران، محامي الفنان رشوان توفيق، على أزمة الفنان رشوان توفيق، قائلا: "الحكاية مؤسفة ومأساة أن تلجأ الابنة للقضاء لمقاضاة والدها، وهي الأزمة التي أثرت على الفنان رشوان توفيق".

متاخدوش أدوية من نفسكم.. الصحة العالمية توجه رسالة للمصريين.. فيديو
كشفت  الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة  الصحة العالمية في مصر أن أعراض متحور أوميكرون ليست سيئة كما قيل في وسائل الإعلام ولكن الانتشار قد يكون أسرع  مؤكدة أن  أوميكرون قد يصيب الحاصلين على لقاحات كورونا.


ضربني وضربته..عايدة رياض تكشف كواليس عملها مع عادل إمام| فيديو
كشفت الفنانة عايدة رياض،  كواليس عملها مع الفنان عادل إمام في فيلم اللعب مع الكبار، قائلة :"  الفنان عادل إمام أستاذ  كبير".

خلال 45 يوما.. تفاصيل توافر لقاح يقضي على المتحور أوميكرون .. فيديو
كشف الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء بالأكاديمية الروسية، تفاصيل لقاح جديد ضد متحور أوميكرون.

الصحة العالمية تكشف حقيقة إصابة متلقي لقاحات كورونا بمتحور أوميكرون.. فيديو
قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة  الصحة العالمية في مصر، أنه من المحتمل أن يكون متحور فيروس كورونا الجديد سريع في الانتشار، مؤكدة ان متحور كورونا الجديد متواجد حاليا في 11 دولة .

 

ترشيحاتنا

نفسي صعبت عليا وعيطت.. تريزيجيه يروى لحظات إصابته بالرباط الصليبي.. فيديو

أستاذ أمراض صدرية بكاليفورنيا: خطر السجائر الإلكترونية مثل خطر كورونا..فيديو

إفيه من أكرم حسني يتسبب في نوبة ضحك صاحبة السعادة على الهواء..فيديو

هل كل خائف من الموت مصيره النار؟.. بشرى عظيمة من مبروك عطية

شبانة: حسن مصطفى ورقة العامري الأخيرة للعودة لمجلس الأهلي

الأهلي يستعد للاستغناء عن ستة لاعبين في يناير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل المدارس وغلق المحال والأندية .. الرئيس السيسي يصدق على 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

غلق المحال وتأجيل سداد مقابل خدمات.. تفاصيل قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

درجة الحرارة تصل إلى الصفر.. هل بدأت موجة الطقس الأسوأ في التاريخ؟

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

عضو العليا للفيروسات يكشف أعراض الإصابة بالمتحور الجديد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عائلة "التمساح".. صدى البلد داخل جناح مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات| فيديو وصور

الملك والدون.. لماذا يتغيب كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية؟

دوللي شاهين تخضع لجلسة تصوير على هامش ندوتها في صدى البلد

تحمل 6 أفراد ومضادة للتفجيرات والألغام| سيناء 200 أول مدرعة مصرية 100%؜.. فيديو وصور

فيديو

لطيفة: أؤيد هانى شاكر فى قراراته تجاه أغانى المهرجانات | فيديو

غطوا أجسادهم بالرسومات .. نجوم أصابهم هوس الوشم والتاتو

تحمل 6 أفراد ومضادة للتفجيرات والألغام| سيناء 200 أول مدرعة مصرية 100%؜.. فيديو وصور

رقص وضحك وغناء.. أكرم حسنى فى ضيافة إسعاد يونس| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

اﻟﻤﺰﻳﺪ