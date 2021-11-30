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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر

صدى البلد

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر، 25 ربيع الثاني 1443 هجرية.


مواقيت الصلاة اليوم اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر، 25 ربيع الثاني 1443 هجرية:
مواقيت الصلاة في القاهرة 
صلاة الفجْر 5:01 ص
الشروق 6:33 ص
صلاة الظُّهْر 11:44 ص
صلاة العَصر 2:36 م
صلاة المَغرب 4:55 م
صلاة العِشاء 6:17 م


مواقيت الصلاة في الجيزة   
صلاة الفجْر 5:01 ص
الشروق 6:33 ص
صلاة الظُّهْر 11:44 ص
صلاة العَصر 2:36 م
صلاة المَغرب 4:55 م
صلاة العِشاء 6:17 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 
صلاة الفجْر 5:08 ص
الشروق 6:40 ص
صلاة الظُّهْر 11:49 ص
صلاة العَصر 2:39 م
صلاة المَغرب 4:58 م
صلاة العِشاء 6:21 م

 

مواقيت الصلاة في جنوب سيناء
الفجْر: 4:48 ص
الشروق: 6:19 ص
الظُّهْر: 11:32 ص
العَصر: 2:25 م
المَغرب: 4:45 م
العِشاء: 6:06 م

مواقيت الصلاة في أسيوط
الفجْر : 4:58 ص
الشروق : 6:27 ص
الظُّهْر : 11:44 ص
العَصر: 2:41 م
المَغرب: 5:01 م
العِشاء : 6:21 م

مواقيت الصلاة في أسوان
الفجْر : 4:47 ص
الشروق : 6:14 ص
الظُّهْر : 11:37  م
العَصر: 2:40 م
المَغرب: 5:00 م
العِشاء : 6:18 م

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