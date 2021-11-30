بالتزامن مع مباردة الصحة.. عوامل تزيد من فرص الإصابة بـ الأنيميا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 6 ملايين و450 ألفاً 535 طالبا بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية.

والأنيميا هو حالة تفتقر فيها إلى ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لحمل الأكسجين الكافي إلى أنسجة الجسم، مما تجعلك تصاب بالتعب والضعف، وعند إجراء التحاليل تلاحظ انخفاض نسبة الهيموجلوبين في الدم.

أنواع الأنيميا

هناك العديد من أشكال فقر الدم أو الأنيميا، ولكل منها أسبابها الخاصة، يمكن أن يكون فقر الدم مؤقتًا أو طويل الأمد ويمكن أن يتراوح من خفيف إلى شديد، وحذر الأطباء من عدم علاج هذا المرض لأنه يصيبك بمضاعفات.

عوامل تزيد من فرص الإصابة بـ الإنيميا

ووفقًا لموقع mayoclinic الطبي أن يوجد عوامل متعددة تزيد من فرصة الإصابة بـ الإنيميا، تعرف عليها خلال النقاط التالية..

1- عدم اتباع نظام غذائي سليم

يزيد النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الحديد وفيتامين ب 12 وحمض الفوليك والنحاس باستمرار من خطر الإصابة بفقر الدم.

2- الاضطرابات المعوية

إن الإصابة باضطراب معوي يؤثر على امتصاص العناصر الغذائية في الأمعاء الدقيقة - مثل مرض كرون ومرض الاضطرابات الهضمية - يعرضك لخطر الإصابة بفقر الدم والإنيميا.

3- الدورة الشهرية

النساء اللائي لم يعانين من انقطاع الطمث أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد مقارنة بالرجال والنساء بعد سن اليأس. يتسبب الحيض في فقدان خلايا الدم الحمراء.

4- الحمل

يزيد الحمل وعدم تناول الفيتامينات المتعددة مع حمض الفوليك والحديد من خطر الإصابة بالإنيميا.

5- الأمراض المزمنة

السرطان أو الفشل الكلوي أو حالة مزمنة أخرى، هذه الأمراض تزيد من فرصة الإصابة بفقر الدم.

6- الوراثة

إذا كان لدى عائلتك تاريخ من الإصابة بفقر الدم الوراثي، مثل فقر الدم المنجلي، فقد تكون أيضًا في خطر متزايد للإصابة بهذه الحالة.

7- السن.

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم.

وأفاد التقرير، أن تشمل أعراض فقر الدم الدوخة والتعب والضعف، وبرودة الأطراف، وحالات الإغماء المتكرر، وضيق التنفس، وألم الصدر.